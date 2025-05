Ediția a III-a a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life” s-a încheiat cu succes la Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În zilele de 20 și 21 mai 2025, Suceava a găzduit cea de-a treia ediție a Concursului Național de Poezie Religioasă Tânără „Light of Life”, un eveniment care a reunit tineri poeți, profesori, scriitori și enoriași într-o atmosferă plină de emoție și spiritualitate. Evenimentul, organizat de Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Suceava, Fundația „In Memoriam” și Casa de Poezie Light of Ink Suceava, sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a oferit momente memorabile, îmbinând arta, credința și dialogul cultural.

Marți, 20 mai, aula Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava a fost gazda unei întâlniri de suflet, la care au participat membri ai juriului, laureați, liceeni, profesori și scriitori. Poeta și jurnalista Maria Ivanov a susținut o prelegere captivantă despre frumusețea poeziei basarabene cu tematică religioasă, în timp ce poetul și cronicarul literar Romeo Aurelian Ilie a prezentat volumul său „Liniștea de a doua zi”, recitând câteva poeme care au emoționat publicul. Ziua s-a încheiat cu o vizită la Mănăstirea Dragomirna, unde participanții au fost primiți cu ospitalitate de stavrofora Maria Magdalena Gherghină, stareța mănăstirii, care le-a oferit bucate alese și o experiență spirituală de neuitat.

Miercuri, 21 mai, de Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, evenimentul a continuat cu o slujbă religioasă, urmată de un recital impresionant de cântări religioase susținut de tinerii Andrei Juncu și Cătălin Niculcea. Eleva Adela Șulea a adus un moment de mare sensibilitate, recitând poemul „Ștergarul”. Punctul culminant al zilei a fost festivitatea de premiere, deschisă de preotul paroh Viorel Ioan Vârlan, care a subliniat importanța acestui concurs în apropierea tinerilor de valorile creștine prin intermediul poeziei. Membrii juriului prezenți, Maria Ivanov și Romeo Aurelian Ilie, au lăudat calitatea creațiilor înscrise și i-au felicitat pe tinerii poeți pentru talentul și profunzimea lor.

Câștigătorii celei de-a treia ediții sunt:

Marele Premiu (2000 lei): Maria Ciurea, Craiova/Dolj

Premiul I (1500 lei): Adela Șulea, Suceava

Premiul al II-lea (1000 lei): Alexandra Buric, Tulcea

Premiul al III-lea (750 lei): Iulia Hlamagă, Dumbrăveni/Suceava

Premiul special Ieromonah Nectarie Chiriță (750 lei): Nicolas Ștefan, Manasia/Ialomița

Premiul special pentru un autor din Bucovina (500 lei): Maria Negoiță, Vadu Moldovei/Suceava

Fiecare premiant a recitat câte o poezie din creațiile înscrise, încântând publicul cu versurile lor pline de sensibilitate. Premiile speciale au fost oferite de Cabinet de Psihologie Liliana Bujor (Premiul Ieromonah Nectarie Chiriță) și de consilier juridic Daniela Bejinariu (Premiul pentru un autor din Bucovina). De asemenea, stavrofora dr. Gabriela Platon de la Mănăstirea Voroneț a acordat un premiu consistent, susținând această inițiativă culturală.

Juriul, format din personalități de marcă precum Adrian Alui Gheorghe (președinte), Daniela Ceredeev, Maria Ivanov, Romeo Aurelian Ilie, Emil Munteanu, Vlad Sibechi și Gheorghe Cîrstian (secretar), a fost felicitat pentru profesionalismul și obiectivitatea în evaluarea lucrărilor. Organizatorii au exprimat recunoștință partenerilor și sponsorilor care au făcut posibil acest eveniment: Colegiul Național „Petru Rareș”, EduMax, Ursa Mare, Bermas, Cabinet Avocat Vargan & Vargan, Yoni Com, Neoactiv & Neoactiv Construct, Carpatis, Mirel & Aurelia, Li Silence, precum și tuturor celor care au contribuit cu generozitate.