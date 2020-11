Deputatul Emanuel Havrici(Pro România): La umbra pandemiei, guvernanții liberali vor să elimine noțiunea de lemn de foc pentru populație, sau să privatizeze managementul Romsilva care încă mai este administrată de români. Se ocupă cu ușurință, cu calm, fără să se știe, de rezolvarea unor interese majore

Deputatul de Suceava Pro România Emanuel Havrici a declarat, luni, la flash-interviu de la News Bucovina că liberalii se folosesc de pandemie pentru a rezolva unele interese majore de sute de miliarde de euro doar în domeniul forestier.

El a spus că a intrat în Comisia de Agricultură și Silvicultură un proiect de lege prin care se scoate Regia Națională a Pădurilor Romsilva de sub incidența guvernanței corporatiste a întreprinderilor publice, iar modul de funcționare, organizare și administrare se stabilește prin Hotărâre de Guvern.

„Noi am mai rămas cu sarea și cu pădurile. Acum, ultima resursă adevărată a României, că doar cu atât am mai rămas, cu resursa forestieră pe care o administrează, încă, români, o scoatem de sub incidența întreprinderilor corporatiste și lăsăm Guvernul, la libera lui gândire, să o privatizeze sau să vină cu un management privat, să o ducă spre un alt mod de organizare și funcționare”, a spus Havrici.

Deputatul Pro România a atras atenția că e vorba de o resursă de aproximativ 500 de miliarde de euro.

„Dacă vă imaginați că ei se luptă cu pandemia, vă spun că se luptă cu o resursă estimată la circa 500 de miliarde de euro. Că atât a mai rămas. Cu asta se ocupă în momentul acesta.Această lege a trecut în Senat cu doar două abțineri și este în Comisia de Agricultură și Silvicultură a Camerei Deputaților și ne-am dat noi la țipat, că suntem trei ingineri silvici și au amânat-o câteva săptămâni”, a spus deputatul sucevean.

El consideră că situația este îngrijorătoare.

„În fapt, se joacă pe bani mulți, se joacă pe bani grei, se joacă pe manipulare negativă pentru a realiza anumite obiective, iar acesta este unul dintre ele”, a spus Emanuel Havrici.

Deputatul Pro România a mai declarat că tot în Comisia de Agricultură și Silvicultură este în dezbatere proiectul Guvernului, PLx 300, prin care dispare noțiunea de lemn de foc pentru populație.

„Adică nu va mai fi lemn de foc pentru populație și va merge către marile corporații din domeniul forestier. Efectiv nici nu știu de unde o să mai cumpărăm lemn dacă lăsăm să treacă această nebunie. Ei cu asta se ocupă”, a spus Emanuel Havrici.

El a preczat că acestea sunt în comisia unde este el membru, dar că nu știe e alte inițiative de acest gen sunt în alte comisii.

„Eu nu știu ce e în Comisia de Industrii sau în Comisia de Economie, ce năzbâtii trec, ferite de tot acest haos legat de coronavirus, de pandemie, de incidente, iar pe dedesubt, Guvernul PNL, că ei sunt inițiatori, se ocupă cu ușurință, cu calm, fără să se știe, de rezolvarea unor interese majore”, a declarat Emanuel Havrici.