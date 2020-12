Dan Cușnir: Klaus Iohannis se comportă ca un șef de trib. Vrea să conducă țara prin servicii militarizate, nici măcar nu mai mimează democrația și ignoră voința a 30 la sută dintre români. Nu înțelege rolul și funcția de președinte

Președintele organizației municipale PSD Suceava, consilierul local Dan Ioan Cușnir, a declarat, joi, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că președintele Klaus Iohannis a depășit de mult momentul în care mima democrația, iar că acum se comportă ca un șef de trib și că încearcă să-l copieze pe Traian Băsescu care a condus țara cu serviciile secrete și procurorii și a distrus două partide de drepta, actualul președinte încercând să conducă țara cu instituții militarizare și că face tot ceea ce poate pentru a distruge alte două partide de dreapta.

Dan Cușnir a explicat că în urma alegerilor parlamentare PSD a obținut cel mai mare scor electoral și a câștigat alegerile și ceea ce nu poate fi negat.

„Există un câștigător. Există cineva care a trecut primul linia de sosire, care a avut cel mai bun timp, cel mai bun scor și acela este PSD. La Suceava PSD a câștigat alegerile, în județul Suceava PSD a câștigat alegerile, în România PSD a câștigat alegerile. Acesta este un lucru care nu poate fi combătut. Faptul că se creează alte majorități în Parlament nu trebuie nici să ne bucure, nici să ne întristeze. Asta e matematica”, a spus Cușnir.

El consideră că, în schimb, îngrijorător este comportamentul președintelui Klaus Iohannis.

„Președintele Iohannis nu se comportă ca un șef de țară, ci se comportă ca un șef de trib. Președintele Iohannis a ajuns în momentul în care nici măcar nu mai mimează democrația, nici măcar nu mai mimează consultarea cu celelalte partide. Asta ne arată foarte clar că, din păcate, președintele României nu înțelege rolul și funcția de președinte și nu este în stare să ducă la bun sfârșit funcția de președinte. Pur și simplu nu înțelege și nu este în stare să ducă la bun sfârșit această funcție pentru că în politică sunt lucruri care pur și simplu nu se fac”, a declarat liderul social-democrat sucevean.

El a atras atenția că reprezentantul OSCE în România a transmis, printr-un document oficial, că președintele Iohannis a încălcat Constituția și principiile europene.

„Când reprezentantul OSCE îți spune că președintele României și-a încălcat prerogativele și nu a respectat principiile europene valabile în anul 2020 înseamnă că așa este”, a subliniat liderul PSD Suceava.

Dan Ioan Cușnir a spus că românii i-au demonstrat însă președintelui Klaus Iohannis că democrația și spiritul patriotic nu sunt de vânzare.

„Românii au votat altfel decât le-a cerut, ilegal Iohannis. Președintele nu are voie să se implice electoral și s-a implicat. Iohannis a demonstrat că nu are minimă empatie, minimă aplecare față de cei care l-au votat. A demonstrat că nu are bun-simț, a demonstrat că nu are cultură politică, a demonstrat că nu are cultură”, a spus Cușnir.

El consideră că Iohannis este doar „un jalnic copiator” al lui Traian Băsescu.

„Încearcă să copie ceea ce a făcut Băsescu. Băsescu a încercat să conducă România prin servicii și prin procurori, iar Iohannis încearcă să conducă România prin structuri militarizate, nerespectând Constituția și principiile care guvernează Europa. Băsescu a îngropat două partide de dreapta PDL și PMP, iar Iohannis face tot ceea ce depinde de el să îngroape alte două partide de dreapta: PNL și USR”, a declarat Dan Ioan Cușnir.

El a arătat că este îngrijorat de această situație.

„În timp ce Iohannis își dorește o țară fără stânga, fără PSD, eu nu-mi doresc o țară fără PNL și USR. România are nevoie de echilibru”, a spus Dan Ioan Cușnir.

Liderul social-democrat sucevean a subliniat că în niciun lider european nu s-a pronunțat vreodată că și-ar dori dispariția unui partid.

„Nu și-a permis niciun lider european să spună: scopul meu a fost să duc PSD în afara deciziei politice. Cum poate fi scopul tău, ca președinte al tuturor românilor, să duci în afara deciziei politice 30 la sută dintre români. Cine ești tu Klaus Iohannis să împarți românii între buni și răi, între PSD-iști și ne PSD-iști? Cine îți dă dreptul ăsta? Președintele trebuie să fie cel care îi unifică pe români, nu cel care îi dezbină”, a spus Dan Ioan Cușnir.