Magazinul Universal Bucovina a fost preluat de Andrei Mandachi și va fi transformat în „Bucovina Mall”: Va fi un etalon pentru zona Sucevei și un motiv de mândrie atât pentru noi, cât și pentru cetățenii orașului și ai județului

Magazinul Universal Bucovina a fost preluat de firma Andrewman S.R.L. deținută de Andrei Mandachi și va fi transformată în „Bucovina Mall”.

Potrivit unor surse din piața imobiliară, prețul tranzacției a fost de 7,5 milioane de euro.

Noul proprietar a arătat pentru News Bucovina că acest magazin este un simbol pentru Suceava și pentru suceveni și că de aceea tratează cu respect acest complex comercial care este parte a istoriei recente a Sucevei și se identifică atât cu Suceava cât și cu sucevenii.

„Ne dorim ca prin cumpărarea BUCOVINEI să redăm acestui magazin faima de altă dată, reformată însă la nivelul anului 2022. BUCOVINA are un potențial enorm, este punctul zero al Sucevei, este un reper pentru întregul județ, iar dacă vom implementa tot ce ne propunem, noul Bucovina Mall va avea un succes fulminant. Avem mare încredere în noi și suntem siguri că vom reuși o transformare radicală, în bine pentru comunitatea suceveană”, a menționat Andrei Mandachi.

El a subliniat că își dorește și cu siguranță va reuși să transforme Bucovina Mall într-un motiv de mândrie nu doar pentru Suceava, ci pentru întreaga Bucovină.

„Nu concepem ca acest centru comercial să nu fie un reper pentru toți bucovinenii. Suceava merită o clădire ancorată funcțional și arhitectural în realitatea și cotidianul epocii în care trăim. Este timpul ca Bucovina să devină ceea ce merită. Bucovina este și va fi un simbol pentru suceveni, iar noi ne dorim să transformăm acest simbol într-un motiv de mândrie atât pentru noi, cât și pentru Suceava”, a explicat noul proprietar.

Andrei Mandachi a arătat că va fi absolut necesară o tranziție totală de la conceptul asumat până în prezent de ”Magazin Universal” sau de ”Complex Comercial” la cel dorit, de Mall.

„Pentru a se putea produce această tranziție trebuie lucrat intens la elaborarea unei noi strategii de marketing și management. Noul Bucovina Mall trebuie să fie identificabil din toate punctele de vedere, rezultat la care nu se poate ajunge decât printr-un proces modern de rebranding. Deși acest complex comercial a fost un reper în perioada comunistă și în perioada anilor 90, el a picat din multe perspective testul timpului, de la arhitectură până la funcțiuni, ajungând în prezent să fie un centru comercial fără viziune. Pentru a fi reperabil, BUCOVINA trebuie să fie trezită din starea de inerție și adusă la realitatea anilor 2022”, a menționat acesta.

Mai mult, pentru a deveni perceptibil și semnificativ pe piața mall-urilor din Suceava, este absolut necesar ca Bucovina să devină un brand puternic, bine poziționat, atractiv și deschis către clienți.

Conform sursei citate, în prezent, nimeni nu asociază magazinul Bucovina cu un mall, pentru că nu s-a cultivat în istoria acestui magazin niciodată o astfel de versiune, ci mai degrabă de magazin universal pentru că nu a fost promovată niciodată o politică sau o direcție clară de dezvoltare în acest sens, motiv pentru care nu există o chimie între publicul consumator de mall și Complexul Comercial Bucovina.

Un punct important este că momentan, publicul tânăr nu se regăsește total în Complexul Comercial Bucovina, acesta devenind relativ nefrecventabil pentru această categorie de clienți.

Astfel, pe lângă lipsa unui brand și lipsa totală din online, sunt și alte cauze pentru care magazinul Bucovina a devenit nefrecventabil publicului tânăr, respectiv orarul de funcționare atipic pentru un mall, lipsa unui food-court modern, arhitectura veche a fațadei, lipsa brandurilor celebre, dar și altele.

„Noul Bucovina Mall trebuie să devină atractiv pentru brandurile de calibru, pe care ne dorim să le atragem, întrucât consumatorul clasic de Mall este atras de branduri. Vrem nu vrem să recunoaștem, aceasta este realitatea. Actualmente, nu putem spune că avem în Complexul Bucovina la ora actuală o paletă amplă de branduri celebre. Brandurile de renume vin acolo unde observă potențial și unde întrevăd o politică managerială clară și modernă, un marketing adecvat, și o viziune a conducerii care să le confere stabilitate și predictibilitate. Pentru asta, e nevoie de un rebranding și de o cu totul altă strategie”, a mai arătat noul proprietar.

El a adăugat că pentru a putea încheia astfel de parteneriate, trebuie ca acest centru comercial să devină credibil, ofertant și atractiv pentru marile branduri care trebuie să-și dorească să vină, dar că va fi nevoie ca prin noua politică, magazinul să devină ofertant prin calitatea oferită.

„Dacă s-ar vedea o explozie pozitivă în ceea ce privește conceptul, reorganizarea sau noua politică, cu siguranță cu toții ar fi încântați să acceseze piața generată de un astfel de Mall, excelent poziționat în centrul orașului”, a explicat Andrei Mandachi.

În ceea ce privește arhitectura clădirii, aceasta poate fi un argument relevant în economia relației client-magazin , motiv pentru care, unul dintre lucrurile importante pe care se intenționează, spre binele clădirii și a afacerilor care se derulează aici este să se creioneze și să se implementeze o nouă arhitectură.

„Împreună cu specialiștii noștri și cu echipele de designeri și arhitecți ne dorim să implementăm în viitorul relativ apropiat o arhitectură care să nu mai inducă un aer comunist, ci un aer ultra-modern, atractiv, care să respecte și cerințele modernismului, dar și specificul zonei. Astfel, noua ”față” a Bucovinei ne dorim și credem cu tărie că vom reuși, va fi un etalon pentru zona Sucevei și un motiv de mândrie atât pentru noi, cât și pentru cetățenii orașului și ai județului. Transformând-o radical, în bine”, a mai arătat noul proprietar.

În ceea ce privește contractele de locațiune care se derulează în prezent vor rămâne în vigoare.

„Nu intenționăm să reziliem niciun contract, și toți angajații complexului vor fi păstrați în echipa noastră, întrucât ne dorim o continuitate”, a mai spus Mandachi.

Antreprenorul Andrei Mandachi are 36 de ani este de profesie avocat, și a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Este căsătorit și este tatăl a doi doi copii.

Andrei Mandachi este fondatorul și administratorul companiei MANDACHI IMOBILIARE unul dintre cei mai bine cotați dezvoltatori imobiliari din Suceava la ora actuală, având în derulare în oraș mai multe proiecte rezidențiale, precum Ansamblul rezidențial de apartamente MANDACHI TWINS sau MANDACHI TOWER.

Este proprietarul unora dintre cele mai bine cotate saloane de evenimente din Suceava, printre care: Jeni Palace, Alexander Palace, The Queen, The Man, The Gold, Alexanderman.

Andrei Mandachi este fratele geamăn a lui Ștefan Mandachi, proprietarul lanțului de restaurante Spartan, mult mai cunoscut pentru campania România vrea Autostrăzi, dar și pentru multele proiecte cu caracter social în care s-a implicat, de la sprijinul oferit în pandemia Covid, la susținerea refugiaților ucraineni, realizarea de fântâni cu apă potabilă în Africa, sau, recent, prin campania de sterilizări gratuite de câini și pisici.