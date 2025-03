Victor Ponta: E pentru prima dată când PSD nu are candidat, dar PSD-iștii o să aibă președinte

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Victor Ponta, candidat independent la Președinția României, a declarat, duminică, la News Bucovina, că actualele alegeri prezidențiale marchează o premieră pentru PSD, care nu are un candidat propriu, dar care, în opinia sa, va avea totuși un președinte. „E pentru prima dată când PSD nu are candidat, dar PSD-iștii o să aibă președinte”, a afirmat fostul premier, sugerând că el ar putea fi opțiunea preferată a multor susținători social-democrați.

Ponta a apreciat că liderii PSD, în frunte cu Marcel Ciolacu, sunt speriați de votul din noiembrie 2024 și încearcă acum să forțeze candidatul lor, o strategie pe care o consideră sortită eșecului.

„Pur și simplu le e frică. S-au speriat după votul din noiembrie și în loc să zică stop, ne oprim, vedem ce am greșit, vedem ce am făcut rău, vedem de ce oamenii nu ne mai vor pe noi, au zis cumva la stilul: ei, nu ne mai vor oamenii, uite că-i forțăm noi să ne accepte! Nu vor putea să facă lucrul acesta. Dar trebuie să spunem că e pentru prima dată când PSD nu are candidat, dar PSD-iștii o să aibă președinte”, a spus fost primi ministru.

„Eu încerc să-i scot pe români din necazul în care ei i-au adus”, a adăugat el.

Fostul prim-ministru Victor Ponta a avertizat că România a reintrat într-o criză economică gravă, comparabilă cu perioada „junk” de dinainte de 2012, însă de această dată responsabilitatea aparține actualei coaliții PSD-PNL-UDMR și președintelui Klaus Iohannis. „Cu mine premier am scos țara din junk după ce Băsescu a tăiat salarii și pensii. Acum suntem tot acolo, dar de vină sunt cei care guvernează: Ciolacu, Predoiu, Kelemen Hunor”, a declarat Ponta. El a promis că, dacă va fi ales președinte, va schimba actualul guvern și va implementa măsuri pentru redresare economică, acuzând coaliția că a ignorat promisiunile față de pensionari, militari și polițiști.