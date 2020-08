Alexandru Băișanu candidează la funcția de primar al Sucevei: Astăzi e Sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului și cred cu tărie că Suceava are nevoie de o schimbare radicală la următoarele alegeri

Președintele PP(USL) Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, a anunțat, joi, că va candida la funcția de primar al municipiului Suceava.

El a spus că nu a ales întâmplător această zi pentru a face anunțul pentru că în această zi este Sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului.

„Cred cu tărie că Suceava, Bucovina, au nevoie de o schimbare radicală de mentalitate, de intenție de vot și de dorință, de aspirații, de idealuri”, a spus Băișanu care este convins că e nevoie să se producă o schimbare radicală la următoarele alegeri.

El a spus că demască mizeria și delăsarea în 30 de ani de la Revoluție.

Băișanu a vorbit de „un blat ordinar” între PSD și PNL la Suceava și nu exclude ca acest blat să fie și la nivel național.

El a declarat că există un „blat” între liderii suceveni ai PSD și PNL, Ioan Stan și Gheorghe Flutur, dar și între alți candidați de la alte partide care sunt „cumătri, fini, amante, șamd, cu cei care candidează de la celelalte partide”.

„Îi rog pe cei care sunt în politică să nu-și mai pună amantele să candieze pe niciun post pentru că dacă vrei să te revanșezi față de ele trebuie să găsești alte formule, să lași ceva pe noptieră când pleci”, a spus Băișanu.

El susține că Ioan Stan și Gheorghe Flutur au împărțit județul în două, că au împărțit firmele care veneau din partea unuia sau a altuia, că au împărțit banii din taxe și impozite plătite de populație și i-au băgat în buzunare.

„Au împărțit funcțiile din acest județ fără să le pese de interesele sucevenilor”, a spus Băișanu.

El a mai declarat că poate vorbi tranșant pentru că nu a făcut parte din „camarila celor care au furat în județul Suceava”

„Nu am stat la masă cu ei, am plecat de fiecare dată, cu riscul de a fi numit traseist am plecat de la masa unui partid în care am văzut intruși care și-au urmărit doar propriile interese”, a spus Băișanu care a arătat că nu va face pact cu aceștia.

Băișanu a spus că este sigur de blat între PSD și PNL pentru că din sondaje reiese că atât la președinția CJ Suceava cât și la funcția de primar al Sucevei, candidații PSD nu au nicio șansă și sunt cotați sub scorul partidului și că Ioan Stan a trădat interesele PSD.

El consideră că este o situație jenantă și i-a deplâns pe membrii PSD Suceava care au muncit pentru acest partid.

Băișanu a spus că în ceea ce privește pe Gheorghe Flutur și Ion Lungu, aceștia vorbesc doar la viitor „de ai senzația că mâine vom fi toți în rai” și va curge lapte și miere deși situația socială și economică a județului este la pământ.

El a spus că sucevenii se mulțumesc cu manipulări ordinare și cu promisiuni deșarte și că „e vina noastră că facem lucrul acesta și nu-l înțelegem”.

Băișanu a arătat că potrivit Institutului Național de Statistică, județul Suceava este pe ultimul loc la nivelul salariului primit de suceveni.

„Avem, noi, sucevenii, cele mai mici salarii din țară. Gheorghe Flutur, Ion Lungu, două mandate la unul, patru la altul, ce ați făcut? Două pavele puse prin Suceava și trei flori? Hora Bucovinei, chefuri pentru a da de mâncat și de băut la o anumită parte a alegătorilor. Asta e ceea ce ați pus pe masa sucevenilor? Nu ați pus pâine, nu ați pus salariu, ați pus doar circ”, a spus Băișanu.

El a mai arătat că județul Suceava e pe locul 39 la venitul pe cap de locuitor.

„Avem cea mai slabă dezvoltare economică din țară”, a spus Băișanu.

Liderul PP(USL) Suceava a mai declarat că la Oradea, cu o populație de 200.000 de locuitori, Primăria are 521 de angajați, în timp ce Primăria Suceava are dublu față de Oradea la o populație la jumătate și a anunțat că va face public numele neamurilor celor din conducerea Primăriei Suceava.

El a arătat că primarul din Oradea a renunțat la angajații care tăiau frunză la câini și și-a întărit departamentul de fonduri europene și că astfel a reușit ca municipiul să aibă un buget de patru ori mai mare decât al Sucevei ceea ce însemnă că în Suceava activitatea economică este „praf”.

Mai mult, Oradea a atras 255 de milioane de euro fonduri europene, de opt ori mai mult decât municipiul Suceava.

Băiașnu a arătat că inclusiv Botoșani a atras 80 de milioane de euro față de Suceava care a atras doar 30 de milioane de euro.

El a adăugat că Suceava și Oradea au început demersurile pentru construcția unei săli polivalente în 2018, cu 5000 de locuri, dar că în timp ce la Suceava Ion Lungu a venit cu 32,4 milioane de euro pentru această sală, iar primarul de Oradea a venit cu propunerea de 20 de milioane de euro pentru același tip de sală de sport, iar Suceava a rămas tot la stadiul de proiect și studii de fezabilitate.

„Nu e normal să ai un județ și un oraș atât de frumos și bogat și cu oameni gospodari care să fie condus de niște băieți care nu înțeleg și nu vor înțelege niciodată”, a spus Băișanu.

El a explicat că intră în cursa pentru funcția de primar pentru că este nevoie de schimbare și că el poate oferi sucevenilor un alt orizont de dezvoltare.

„Îmi crapă obrazul de rușine atunci când văd că Lungu și Flutur au dat foc Cetății lui Ștefan cel Mare aici unde, copiii noștri, dacă nu noi, vor trebui să trăiască mai bine și să nu fie hrăniți cu minciuni”, a spus Băișanu.

El a declarat că a luat decizia după ce primarul Ion Lungu a anunțat că dorește ca în următorul mandat să asfalteze toate drumurile de pământ din municipiu, considerând că primarul s-a descalificat pentru că în oraș, în anul 2020, încă sunt drumuri de pământ.