Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi, din mijlocul unui centru comunitar de vaccinare împotriva COVID-19: Cred că anul 2021 trebuie să fie un an al sănătății pentru că am suferit îndeajuns în 2020

Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a prezentat, vineri dimineața, la Subiectul Zilei, modul în care municipalitatea suceveană a pregătit din punct de vedere administrativ centrele de vaccinare comunitare de pe raza municipiului Suceava, exprimându-și speranța că se vor imuniza cât mai mulți suceveni pentru ca această pandemie cu noul coronavirsu să poată fi oprită.

El a spus că Primăria municipiului Suceava este pregătită administrativ pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare împotriva COVID 19, iar de la ora 15:00 se deschide platforma pentru înscrierea pentru etapa a doua.

Viceprimarul a spus că centrele de vaccinare au fost amenajate în sălile de sport ale unităților școlare din principalele cartiere ale municipiului și în Iulius Mall, dar că va funcționa ca centru de vaccinare împotrvia COVID-19 și Ambulatoriul Integrat de Specialitate al SJU Suceava.

Centrele vor fi operaționale după ce DSP Suceava va asigura personalul medical și auxiliar aferent, a adăugat Lucian Harșovschi.

„Noi am avut o sarcină să amenajăm aceste centre de vaccinare. Ceea ce ține de actul medical ține de DSP, de Ministerul Sănătății”, a declarat viceprimarul.

El a subliniat că centrele de vaccinare comunitare vor fi semnalizate, urmând să fie amplasate semne prin care se indică unde sunt amplasate acestea.

Lucian Harșovschi a mai spus că a fost plăcut suprins să constate că în Primăria Suceava sunt foarte mulți angajați care doresc să se vaccineze împotriva COVID-19 și că sunt servicii unde procentul este de 100 la sută.

„Asta înseamnă responsabilitate din punctul meu de vedere”, a declarat viceprimarul.

Din cei circa 700 de angajați ai Primăriei Suceava, 67,8 la sută au declarat în cadrul unui sondaj făcut în Primărie că vor să se vaccineze, dar că și alții au venit ulterior să anunțe că doresc să se vaccineze.

„Trebuie să avem încredere în acest vaccin. Până la urmă, vaccinurile au salvat omenirea. Nu cred că este cineva care să nu aibă emoții. Până și eu am emoții că voi fi vaccinat”, a spus viceprimarul care a menționat însă că deja sunt milioane de oameni care s-au vaccinat în lume pentru a se pune capăt acestei pandemii.

Viceprimarul a prezentat centrul de vaccinare de la sala de sport a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” arătând că fluxurile de intrare/ieșire sunt separate și semnalizate prin săgeți albastre pentru traseul de intrare și cu săgeți galbene pentru traseul de ieșire.

După ce a intrat în centru, persoana va ajunge în zona de triaj unde se va face o verificare sumară a stării de sănătate, după care personalul de la STS va face înscrierea.

Pasul următor este spre sala de așteptare din zona de vaccinare și apoi spre sala de vaccinare unde sunt amplasate patru cabine.

După vaccinare, persoana respectivă primește adeverința care dovedește vaccinarea împotriva COVID-19, iar apoi va aștepta 15 minute în sala de așteptare post-vaccinare pentru ca, în eventualitatea unor reacții adverse, să i se acorde imediat tratamentul medical necesar.

Viceprimarul a arătat că centrele de vaccinare sunt „prietenoase”, iar cei care doresc să se vaccineze o fac în siguranță.

El a spus că se estimează că în cea de-a doua etapă a vaccinării împotriva COVID-19, peste 22.000 de persoane ar urma să se vaccineze în centrele din municipiu.

„E la latitudinea fiecăruia. Eu am spus întotdeauna că am încredere în suceveni că știu să discearnă informația, să verifice din mai multe surse, să vadă ceea ce se întâmplă și în funcție de aceasta să decidă. Eu vă spun că mă voi vaccina chiar dacă mai am anticorpi. Aștept să fiu programat în această etapă a doua. Părinții îi vom vaccina și spun că doar cu acest vaccin vom scăpa de pandemie”, a declarat Lucian Harșovschi.

El a subliniat că vaccinarea nu înseamnă că nu trebuie păstrate în continuare măsurile de protecție sanitară, să se păstreze distanțarea fizică.

„Cred că anul 2021 trebuie să fie un an al sănătății pentru că am suferit îndeajuns în 2020. Vreau să vă asigur că administrația publică locală suceveană va face tot posibilul pentru a asigura sănătatea publică a sucevenilor care este mai importantă decât orice altă nemulțumire sau altă supărare din punct de vedere administrativ”, a conchis Lucian Harșovschi.