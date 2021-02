Senatorul George Mîndruță consideră că viitorul prefect Iulian Cimpoeșu, parlamentarii și primarii USR- PLUS din județ, trebuie să fie în conducerea viitoarei organizații județene USRPLUS

Senatorul USR-PLUS George Mîndruță a declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că în viitoarea construcție a organizației USRPLUS din Suceava ar trebui să fie implicați prefectul Iulian Cimpoeșu, cei doi parlamentari de Suceava, el și deputatul Radu Ciornei, dar și primarii din județ.

El a spus că nominalizarea lui Iulian Cimpoeșu pentru funcția de prefect a fost un pas așteptat de toți. „Nominalizarea lui a venit în urma unui proces intern desfășurat la USR”, a menționat Mîndruță.

El este convins că Iulian Cimpoeșu va face față funcției și l-a asigurat detot sprijinul său și al deputatului Radu Ciornei.

Totodată, și primarii USRPLUS din județ vor contribui cu sfaturi pentru a-i da lui Iulian Cimpoeșu toate pârghiile ca să se achite de sarcina aceasta cu brio, a spus senatorul.

„Cred că Iulian Cimpoeșu și cei doi parlamentari trebuie să facă parte din viitoarea construcție. Dacă această construcție se va face în jurul lor asta o vor decide colegii de la USR și de la PLUS în urma alegerilor pe care noi le vom desfășura în urma rămânerii definitive a deciziei de fuziune”, a spus Mîndruță.

El crede că acesta ar trebui să fie nucleul în jurul căruia să se dezvolte organizația.

„Cred că noi, cei trei, plus primarii pe care îi avem, trebuie să fie parte integrantă și implicată din viitoarea construcție. Unii dintre noi ne-am dovedit potențialul electoral în urma unor alegeri prin care am trecut, Iulian are girul filialei și al Bucureștiului. Suntem oameni care am dovedit anumite lucruri și sper că vom avea un cuvânt de spus în viitoarea construcție politică de la Suceava”, a declarat senatorul George Mîndruță.