Deputatul PSD Eugen Bejinariu: După un an de anunțuri triumfaliste despre mersul „wow” al economiei am ajuns la galopul inflației, facturi dublate la gaze și costuri pe care oamenii nu și le mai permit pentru traiul de zi cu zi.

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a apreciat, marți, într-o declarație politică susținută în Parlament că PNL a oferit prin congres un spectacol ridicol și trist în care nu a avut nicio soluție pentru problemele reale ale oamenilor.

„Congresul partidului de guvernământ a oferit un spectacol ridicol și trist! O garnitură de oameni vechi sub bagheta unui lider imberb a îngropat speranța pentru progres, bunăstare și responsabilitate. Două zile îmbibate cu discursuri patetice și nimic despre problemele oamenilor, despre spirala nebună a creșterii prețurilor, despre soluții pentru sănătate, educație sau economie”, a spus Bejinariu.

Potrivit acestuia, liberalii conduc prin slogane și discursuri șablon, întocmai ca și confrații lor plusr-iști, de care s-au despărțit doar pentru că ego-ul fiecăruia este mai mare decât putința oricăruia dintre ei. „Politicienii puterii sunt complet desprinși de problemele oamenilor, preocupările lor nu au nimic în comun cu nevoile cetățenilor și nici o legătură cu crizele pe care țara le traversează: criza sanitară și cea economică. Atitudinea lor adâncește cea mai dramatică dintre crize, pe cea a încrederii oamenilor în autoritățile statului”, a spus Bejinariu.

Parlamentarul sucevean apreciază că România, acum mai săracă, mai bolnavă, împrumutată la valori și dobânzi fără precedent, aflată în derivă și neguvernată, în fapt, de un an, are nevoie de soluții viguros aplicate, are nevoie de viziune și de conducători competenți.

„Cum să mai creadă oamenii ca viața lor de astăzi sau mâine va fi mai bună, când cei care s-au instalat la putere vorbesc de un an despre alegerile care se vor desfășura peste trei ani? Ce să nădăjduiască oamenii că se va schimba în bine, când singura preocupare a guvernanților este aceea de ne asigura că ei vor sta la putere opt ani? Niciodată în istoria recentă n-a existat un astfel de clivaj între nevoile populației și preocupările celor care conduc țara”, a mai declarat Bejinariu.

El a mai arătat că după un an și jumătate de criză medicală și miliarde de euro cheltuite haotic, România are același număr de paturi la ATI, are personal medical epuizat în ore suplimentare și neplătit, a fost singura țară din lume care și-a arestat medical infectații asimptomatici, care și-a îngropat oamenii în saci de plastic și care și-a condamnat la moarte bolnavii cronici prin refuzul de a-i trata în spitale.

„După un an de anunțuri triumfaliste despre mersul „wow” al economiei am ajuns la galopul inflației, facturi dublate la gaze și costuri pe care oamenii nu și le mai permit pentru traiul de zi cu zi. Generații de tineri și copii sunt schilodite intelectual prin aceea că am fost singura țară care a practicat continuu școala online. Guvernanții PNL-PLUSR se încăpățânează de un an să aplice același soluții care au eșuat în a proteja populația, soluții care au făcut mai mult rău”, a adăugat parlamentarul.

Potrivit acestuia, campania de vaccinare, evocată tot triumfalist este, în fapt, un eșec lamentabil tocmai prin aceea că discursul nu are nimic de-a face cu realitatea țării.

„Cum să vrei să treci de pragul a 50% din populație vaccinată când n-ai făcut nimic pentru mediul rural, acolo unde se află jumătate din oameni? Toată campania, discursul, spoturile publicitare și argumentarea pentru vaccin sunt concepute și difuzate doar pentru înțelesul și preocupările publicului urban, dinamic și emancipat. România, dragi guvernanți nu este eșantionul celor care conversează pe Facebook și atâta vreme cât veți vorbi doar cu acest segment restrâns de oameni și doar pentru ei, realitatea vă va surprinde năucitor. Inclusiv la alegeri, care vor fi mai repede decât cele de peste trei ani, pentru care vă pregătiți de când le-ați pierdut pe cele de acum un an”, a conchis Eugen Bejinariu.