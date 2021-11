Deputatul PSD Eugen Bejinariu, în Parlament: Pentru a avansa, România are nevoie de armonie socială, de o guvernare matură, responsabilă, competentă. Partide mici și gălăgioase cu un discurs al urii și demolării au amplificat crizele pe care le parcurge România

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a transmis, marți, printr-o declarație politică susținută în Parlament că experiența pe care a trăit-o țara ca urmare a aducerii la putere a unor partide mici și gălăgioase care au un discurs bazat pe ură și demolare a fost dezastruoasă și că se confirmă încă odată că România are nevoie de armonie socială, de o guvernare matură, responsabilă și competentă.

„Din când în când, printre alegeri, jocul democratic face astfel încât partide mici, gălăgioase, a căror singură pricepere este agresivitatea „contra”, ajung la putere. S-a întâmplat în 2016 cu partidul deghizat în „guvern tehnocrat”, s-a întâmplat și anul trecut cu partidul „oamenilor noi” conduși acum de omul politic foarte vechi Dacian Cioloș”, a spus parlamentarul social-democrat sucevean.

Eugen Bejinariu a subliniat că se fiecare dată s-a demonstrat că știința acestor partid al „oamenilor noi” de a dărâma nu e însoțită de competențe sau abilități de a construi ceva pentru oameni.

„Misiunea lor de a înlocui clasa politică veche, o misiune care contrazice obiceiul democrațiilor consacrate de a valoriza oamenii cu experiența politică îndelungată, a eșuat din pricina faptului că ei nu pot demonstra nici un alt sentiment cu excepția urii”, a declarat deputatul.

Potrivit acestuia, ajunși în poziții de decizie „oamenii mai noi ai politicii” se grăbesc să valorifice accesoriile puterii, iar primele lucruri pe care le fac sunt alegerea mașinilor de serviciu, a gărzii de pază, a legitimațiilor de protocol, a pașapoartelor diplomatice și a consilierilor care să le promoveze imaginea pe Facebook.

„Următoarea lor grijă este aceea de a înlocui politic, fără examene și fără considerație pentru reguli, funcționarii de vârf a căror singură vină este aceea că se aflau acolo dinainte. În numele unei idei curate, de împrospătare a resurselor administrației, au aplicat doar reguli murdare prin care mii de incompetenți din echipele lor de sprijin au fost numiți politic în funcții de conducere”, a declarat Eugen Bejinariu.

Deputatul social-democrat sucevean a spus că așa se explică și amplificarea cronică a crizelor pe care le parcurge România și tot așa se explică și dramele fără precedent ale oamenilor.

„Alegători de bună credință au fost seduși de discursuri înflăcărate împotriva corupției, fără să știe că cei pe care îi votează în numele acestui ideal comit zilnic abuz în serviciu prin abaterea de la reguli, legitimând aceste abateri cu justificarea că regulile sunt făcute de predecesori”, a mai spus Eugen Bejinariu.

El susține că discursul urii a scindat societatea într-un fel în care ideea de „comunitate” sau „valori comune” nu-și va găsi înțeles curând în România.

„Incompetența lor a scufundat orașele României în beznă, în frig și în mizerie. Nepăsarea lor față de oamenii mulți și neajutorați ai României a adâncit sărăcia și tot incompetența lor a dus la cea mai ridicată rată a mortalității Covid la noi în țară. O campanie prost făcută, gândită doar pentru oamenii sofisticați și urbani cărora le lipsesc deplasările în excursii și socializarea a făcut astfel încât oamenii din mediul rural să nu afle importanța medicală a vaccinării”, a continuat parlamentarul sucevean.

Mai mult, Eugen Bejinariu a explicat că politicienii cu experiență mai lungă au parcurs multe șiruri de alegeri, au învățat că așteptările oamenilor, dincolo de idealuri, se referă la lucruri concrete, la viața lor de zi cu zi.

„Noi am învățat din greșeli, ne-am corectat și am fost nevoiți să performăm mereu mai bine. Noi știm că faptele bune sunt mai durabile decât promisiunile frumoase și mai știm că oamenii s-au săturat de discursul reformist dacă prin „reformă” se înțelege doar schimbarea de dragul unei noi viziuni, a „oamenilor noi”. România are legi, are mecanism democratic robust, are instrumente și pârghii administrative, are arhitectura instituțională solidă, are oameni buni, valoroși, cu experiență”, a mai spus parlamentarul sucevean.

El a explicat că totul este să fie așezate competențele acolo unde este nevoie de ele ca toți să poată progresa și nu doar elita înstărită a țării.

„Norocul este că trecerea timpului și examenele pe care le-au tot picat „oamenii noi” ai politicii au făcut din aceștia politicieni vechi deja. O dată cu această realitate se instalează nevoia unei armonii sociale pe care doar experiența politică o poate realiza. Doar prin stabilitate și prin act de guvernare matur, responsabil, competent putem avansa. Aceste lucruri le-a oferit totdeauna PSD!”, a conchis Eugen Bejinariu.