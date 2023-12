Liderul PSD Suceava, Ioan Stan, atenționare către Gheorghe Flutur: Vă aşteaptă o mare surpriză peste câteva luni. Neplăcută pentru dumneavoastră, dar plăcută pentru locuitorii judeţului nostru.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a transmis, marți, liderului liberal Gheorghe Flutur, că nu are niciun motiv să se teamă de el și l-a anunțat că îi pregătește o surpriză pentru alegerile viitoare.

Vă prezentăm integral declarația senatorului Ioan Stan:

„Dle Flutur, având în vedere ultimele dvs. afirmaţii total lipsite de fundament (ca mai tot timpul, de altfel), ma văd nevoit să continui dialogul cu dvs.

În primul rând, văd că tot insistaţi să ne invitaţi să colaborăm pentru binele judeţului. Trebuie să ştiţi că agenda ne-o facem noi, nu ne-o faceţi dvs. şi ne descurcăm în ceea ce facem. Cât despre binele judeţului, discutaţi cu primarii dvs. şi despre cum au avut proiectele blocate mai bine de un an jumătate pentru că nu au primit fondurile de care aveau nevoie de la o anumită instituţie. Poate vă explică ei cum e cu „binele” ăsta!

Şi pentru că tot ne invitaţi să vorbim despre proiecte, vă amintiţi când eraţi în postura de candidat pentru Consiliul Judeţean şi aţi refuzat orice dezbatere cu candidatul nostru pe această temă? Noi ne amintim.

În al doilea rând, referitor la vizita dlui ministru al Dezvoltării, vă amintesc că eu doar am refuzat să stau în prezidiu alături de dvs. Am considerat că este de bun simţ să evit un asemenea moment, decât să asist din nou la felul în care vă faceţi de ruşine şi ne faceţi de ruşine pe noi, sucevenii prin discursurile şi atitudinea dvs. Mă oboseşte şi mă dezgustă demagogia dvs! De altfel v-am şi cerut în intervenţia mea să nu vă laudaţi cu sutele de milioane aduse în judeţ, pentru că ele reflectă munca depusă de primari, nu de dvs. Şi inclusiv primarii PNL au apreciat ceea ce am avut de spus.

În al treilea rând, nu dle Flutur, nu-mi este frică de dvs! Vă cunosc de atâta timp. Ştiu ce vă poate pielea. După cum ştiu şi ce zice gura lumii. Anume că atunci când vă este ameninţată poziţia sau interesul, brusc apar nişte dosare ca din neant care vizează oamenii care va deranjează. Vă amintiţi poate de dosarul „Armonia” unde peste 100 de oameni au fost purtaţi pe drumuri degeaba, ulterior fiind toţi achitaţi iar acum sunt nişte suspiciuni legate de un actual dosar care a apărut exact când unul dintre principalii dvs. oameni de partid nu mai au şanse să ocupe funcţia pe care o deţine. Ciudat! Dar nu zic eu asta…gura lumii zice! Eu zic că dacă e adevărat, e penibil.

Şi pentru că tot veni vorba momente penibile à la Gheorghe Flutur, amintim recenta prestaţie de Ziua Naţională a României. Este evident pentru oricine că mai mult vă daţi în stambă decât faceţi administraţie. Cerşiţi atenţie peste tot. Cu porc, fără porc, cu distincţii sau fără, aţi ajuns din păcate să faceţi mai mult circ decât politică! Cât despre viitoarele alegeri, atât vă spun: vă aşteaptă o mare surpriză peste câteva luni. Neplăcută pentru dvs, dar plăcută pentru locuitorii judeţului nostru.

Senator, Ioan Stan”