Flutur vrea ca PNL Suceava să câștige toate alegerile din 2024: Vom avea ca prioritate o viață mai bună pentru suceveni cu o administrație liberală care să-i conducă

Președintele organizației județene PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, că obiectivul organizației liberale sucevene este să câștige toate alegerile din anul 2024.

„Suntem la start cu pregătirea anului 2024, un an foarte important cu patru rânduri de alegeri. Zilele acestea am avut mai multe întâlniri, ședințe de pregătire a alegerilor unde am luat mai multe hotărâri organizatorice. PNL la Suceava își propune să câștige toate alegerile de anul viitor pe primul loc, așa cum am făcut-o de multe ori, asta, explicând populației județului Suceava ce am făcut pentru ei și ce avem de făcut”, a spus Flutur.

El a menționat că urmează să fie prezentate realizările administrației liberale sucevene.

„Lucrăm la un catalog al realizărilor administrației publice județene și a primarilor. Vom avea trei mandate anul viitor cu președinte liberal la administrația din Suceava și vrem să arătăm sucevenilor amprenta pe care PNL o lasă legat de dezvoltarea județului în infrastructură, sănătate, educație, în domeniul social, al serviciilor, patrimoniului, în parteneriate, în proiecte transfrontaliere, în turism”, a spus Flutur.

Președintele PNL Suceava spune că „sunt multe lucruri cu care ne putem mândri”.

El a mai arătat că organizarea pentru anul viitor a alegerilor este de grad zero și că s-a început organizarea pe secțiile de votare, urmând ca pe fiecare secție de votare să fie o organizație liberală cu minim cinci membri.

Mai mult, Flutur a spus că PNL Suceava își propune să aibă candidați de primar în toate localitățile, dar și liste complete de consilieri locali și județeni, cu un calendar de evenimente pe fiecare localitate și că își propune și îmbunătățirea comunicării cu populația.

„Vom avea ca prioritate o viață mai bună pentru suceveni cu o administrație liberală care să-i conducă. Pe primul loc omul, familia, demnitatea umană, respectarea identității naționale, a tradițiilor, a obiceiurilor și dezvoltarea”, a declarat Gheorghe Flutur.