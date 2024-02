Flutur prezintă contribuția lui la Autostrada Pașcani-Suceava: M-am suflecat, mi-am luat cizme, mi-am luat cravată, m-am dus în șantiere, am suportat înțepături și critici, am înghițit multe nedreptăți și neadevăruri

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat, joi, contribuția lui pentru ca proiectul Autostrăzii Pașcani-Suceava să ajungă să fie aprobat în CTE al Ministerului Transporturilor.

„În cursul acestei dimineți la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a avut loc ședința Consiliului Tehnico-Economic (CT), care a aprobat Studiul de Fezabilitate (SF) pentru Autostrada A7 – tronsonul Pașcani – Suceava. Următorii pași pentru aprobarea SF-ului sunt aprobarea în comisia interministerială și promovarea celor două Hotărâri de Guvern, hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și hotărârea de guvern privind exproprierile”, a arătat Flutur.

El a adăugat că așa cum a primit asigurări și de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), după aceste etape se va lansa licitația pentru proiectul tehnic și execuție, lucrul care va avea loc anul acesta.

„ CJ Suceava și eu personal ne-am implicat din primul moment, atunci când, la Siret, s-a semnat certificatul de urbanism în prezenta directorului general CNAIR, Mariana Ioniță”, a arătat Flutur.

El amintește că în județul Suceava drumul intră pe la Dolhasca, continuă pe la Liteni, Udești, Fântânele, Verești, Dumbrăveni, ajungând la nodul rutier din apropierea aeroportului Suceava.

„Proiectul presupune continuarea până la Siret, urmând ca porțiunea de la Suceava până la nodul rutier de la Grănicești să fie la profil de autostradă, iar cea de la Grănicești la Siret să fie drum expres”, a spus Flutur.

Președintele CJ Suceava spune că și pentru această porțiune exproprierile se vor face la regim de autostradă și el crede că dacă analizele de trafic vor demonstra necesitatea trecerii la regim de autostradă, terenul sa fie pregătit, urmând doar să fie realizată construcția suplimentară.

„După cum am mai afirmat, m-am suflecat, mi-am luat cizme, mi-am luat cravată, m-am dus în șantiere, m-am dus la București, m-am întors în politica de la vârf pentru a introduce proiectul Pașcani – Suceava ca prioritate în programul de guvernare, m-am întâlnit de zeci de ori cu proiectanții implicați în acest proiect, am suportat înțepături și critici, am înghițit multe nedreptăți și neadevăruri. Pentru mine este o datorie împlinită. În sfârșit, Bucovina va avea autostradă!”, a concluzionat Flutur.