Gheorghe Flutur cere sucevenilor să-l judece după fapte și să vină alături de el: Sunt omul vostru. Puneți-mă la treabă!

Colegiul Director Județean al PNL Suceava a validat, miercuri după amiaza, la Gura Humorului candidaturile pentru alegerile locale din acest an și a stabilit măsuri imediate pentru perioada următoare a campaniei electorale.

În cadrul întâlnirii președintele PNL Suceava Gheorghe Flutur a vorbit laudativ la adresa tuturor candidaților validați și le-a transmis să prezinte locuitorilor toate realizările făcute de liberali atât în plan local, cât și județean și a insistat ca aceștia să vorbească despre faptul că vor începe lucrările la autostrăzile care vor străbate județul Suceava, dar și că CJ Suceava are în vedere realizarea de legături cu viitoare rețea de autostrăzi.

„Dezvoltare, bunăstare și siguranță”, vor fi cuvintele cheie ale campaniei electorale a PNL în județul Suceava le-a spus Gheorghe Flutur membrilor liberali întruniți în CDJ.

El a vorbit și de atragerea tinerilor spre PNL și chiar de lansarea unui „Manifest al tinerilor” după ce s-a constatat că o mare parte a tineretului este atras de AUR, un partid care nu are nici program și nici oameni pregătiți.

Mai mult, Gheorghe Flutur i-a îndemnat pe liberalii prezenți să deschidă și mai mult comunicarea în mediul online și să transmită mesajele prin intermediului internetului.

Totodată, a fost stabilit ca în următoarea săptămână să fie strânse semnăturile de susținere a candidaturilor pentru alegerile locale, dar și pentru europarlamentare, ținta minimă fiind de 55.000 de semnături din tot județul.

„Dacă nu reușim să strângem în acest timp 55.000 de semnături putem merge acasă”, le-a spus Flutur celor prezenți.

Întrebat de News Bucovina, în finalul ședinței cum va strânge semnături de susținere pentru candidații PSD în condițiile în care PNL candidează pe aceeași listă cu PSD la Parlamentul European, Flutur a răspuns: „Trebuie să strângi din dinți ca să strângi semnături”

Gheorghe Flutur a declarat la finalul ședinței că PNL se prezintă la start cu liste complete de consilier locali, o listă completă de candidați la primării, cu o listă completă de candidați la Consiliul Județean și că el a fost validat în unanimitate să candideze la președinția Consiliului Județean Suceava.

„PNL a câștigat 54 de mandate de primar în 2020. În ultimele săptămâni am avut nouă intrări de primari în PNL și trei plecări. Au venit primari de la Broșteni, Pojorâta, Mănăstirea Humorului, Marginea, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Brodina, Fântâna Mare și Salcea. Ne prezentăm cu 61 de primari în funcție și foarte mulți candidați tineri pentru funcția de primar. Avem opt femei care candidează la funcția de primar de la Capu Câmpului la Crucea, la Grămești, la Ciprian Porumbescu, la Gălănești, la Drăgușeni și mă bucur de acest lucru”, a mai spus Gheorghe Flutur.

El a menționat că „Lista lui Gheorghe Flutur” la Consiliul Județean are în primii zece patru doamne. Candidați pentru vicepreședinte al CJ Suceava sunt Irina Vasilciuc, actualul administrator public al județului și actualul vicepreședinte Niculai Barbă.

Pe locuri eligibile sunt Elena Tătăranu, șeful secției Pediatrie a SCJU Suceava, prof. univ. Otilia Clipa din cadrul USV și avocatul Dana Mitrea, care sunt surprize pregătite.

„Merg la drum pentru voi dragi suceveni. Am în suflet, pe buze, în minte, pe tălpile pantofilor un kilometraj pregătit pentru dezvoltare, pentru bunăstare și pentru siguranța dumneavoastră. Folosiți-mă, puneți-mă la treabă! Am făcut-o de fiecare dată. Am atâtea lucruri despre care pot vorbi în fiecare sat, pe fiecare uliță care au fost făcute în perioada mea. Vă rog să mă judecați după fapte și să veniți alături de mine ca Suceava să fie reprezentată cu cinste atât aici, cât și în politica națională. Sunt omul vostru. Puneți-mă la treabă!”, a transmis Gheorghe Flutur.