Grindeanu: Gheorghe Șoldan e Gheorghe cel Bun și va fi un bun președinte de Consiliu Județean. E conectat la proiectul Autostrăzii A 7 și efectiv m-a tocat cu podul de la Milișăuți

Prim vicepreședintele PSD, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, în conferință de presă de la sediul PSD Suceava că deputatul Gheorghe Șoldan este un bun parlamentar și va fi și un președinte bun de Consiliu Județean, spunând că acesta este Gheorghe cel Bun, pentru că mai e și un alt Gheorghe care candidează.

„L-am simțit emoționat, dar l-am simțit determinat. Este foarte determinat de ceva vreme să câștige președinția Consiliului Județean. Eu nu pot decât să-l ajut cu tot ce pot și să-l ajutăm noi de la București să câștige, dar să știți că cel mai dificil va fi după. Eu cred că președinții de consiliu județean de succes nu sunt cei care stau foarte bine la vorbe, ci stau bine la fapte”, a spus Grindeanu.

El a spus că Gheorghe Șoldan e „cel Bun” pentru că mai e și un alt Gheorghe.

„Gheorghe Șoldan e Gheorghe cel Bun care va deveni președintele Consiliului Județean după alegerile din 9 iunie”, a subliniat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a spus că venind spre Suceava a văzut, luni, toate cele 13 loturi ale autostrăzii A 7 finanțate din PNRR, de la Ploiești la Pașcani.

„Vă spun că m-am simțit un pic stingher pentru că de fiecare dată când am fost pe Autostrada A 7, George a fost cu mine. De când am dat drumul la lucrări pe primul lot de la Dumbrava la Mizil, George a fost acolo. De fiecare dată când am fost ori eu ori primul ministru, inclusiv pe loturile dintre Buzău și Focșani, George a fost acolo. De ce? Pentru că a fost foarte implicat în proiect și a fost chiar și la ultima semnare pentru loturile de la Bacău la Pașcani. A ținut să fie tot timpul conectat la acest proiect pentru că a ținut să știe cum se desfășoară, cu ce ritm se desfășoară și asta face un parlamentar bun. E adevărat că proiectul ține de Ministerul Transporturilor”, a mai spus Grindeanu.

El a recunoscut că a fost tocat zi de zi pentru refacera podului de la Milișăuți tot de Gheorghe Șoldan.

„Tot George cel Bun m-a tocat efectiv cu podul de la Milișăuți. Să știți că dacă nu era așa ca săptămânal să-mi trimită mesaje, să mă sune, probabil că nu am fi fost în stare să spunem că la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie această investiție va fi finalizată. Vreau să vă spun că are un merit și colegii mei de la minister știu, și secretara mea știe și șeful de cabinet fiindcă a fost ca o toacă George pentru că e un foarte bun parlamentar și va fi un foarte bun președinte de Consiliu Județean”, a spus Grindeanu.

„Un președinte de consiliu județean are nevoie de dinamism, iar Gheorghe Șoldan îl are, dar și dorința de a face bine și de aceea am toată încrederea și eu și toți colegii din conducerea centrală nu doar că va câștiga, dar va fi și un foarte bun președinte de Consiliu Județean”, a mai spus Sorin Grindeanu.