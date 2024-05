Gheorghe Flutur consideră că echipa de aceeași culoare politică poate obține rezultate bune în administrație

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat, joi, în cadrul unei întâlniri cu tinerii, că în administrația publică este mai productivă o echipă de aceeași culoare politică pentru că altfel acțiunile fiecăruia se fac „cu ochiul la camera de filmat” și nu au substanță.

„Vedeți diferența în dialogul dintre noi și voi. Dacă pe scena asta erau doi din partide diferite unul sărea la gâtul celuilalt. Întrebarea mea e: Cum e mai bine? Dialogul așa, pașnic, sau să ne aprindem și unul să zică „N-ai făcut ce trebuia să faci”, iar celălalt să spună „Ba tu n-ai făcut” ca să devină deliciul presei”, a spus Gheorghe Flutur.

El consideră că, de cele mai multe ori, dezbaterea politică este doar pentru a atrage alegători și nu are substanță.

„Eu am să mă spovedesc în „Săptămâna Luminată” și am să spun că părerea mea este că discuțiile acestea, la firul ierbii, sunt cele mai sincere și mai productive. De foarte multe ori dezbaterea politică e cu ochiul la camera de filmat să vadă cine convinge mai mulți alegători și nu are substanța care o are discuția dintre noi și voi”, a spus președintele Flutur.

El a arătat că asta nu înseamnă că descurajează pluralismul politic.

Lucian Harșovschi a completat arătând că a vorbit de un parteneriat corect între președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și Lucian Harșovschi, primarul municipiului Suceava.

„Dacă este armonie în interior se văd rezultatele și în exterior. Cât timp e armonie, cât timp sunt discuții corecte, directe, nu e problemă”, a spus Lucian Harșovschi adăugând că atunci când culorile politice sunt diferite apar și disensiunile.