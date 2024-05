Șoldan: Gheorghe Flutur e preocupat doar în campaniile electorale să aducă investitori, iar apoi nu mai face nimic pentru asta

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat la News Bucovina că se impune o schimbare de management și de viziune în ceea ce privește dezvoltarea județului Suceava.

„Suceava s-a bătut până acum la retrogradare, dar este timpul să ne batem la campionat. E timpul ca județul Suceava să-și exploateze potențialul așa cum trebuie, atât turistic cât și economic și să arătăm de ce noi, bucovinenii, suntem niște oameni gospodari, mândri și cei mai frumoși oameni din țară”, a spus Șoldan.

El a explicat că în ceea ce privește atragerea de investitori, actualul președinte al CJ Suceava vorbește din 2010 fără să facă însă nimic concret și a precizat că și în 2010 Gheorghe Flutur a spus într-o conferință de presă cum aduce investitori.

„Voievodul a zis: gata, de astăzi mergem după investitori cu tolba în spate. Suntem în 2024 și nu au venit”, a spus Șoldan.

El a arătat că în ceea ce privește întâlnirea recentă de la Siret organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, era o sală pe jumătate goală unde erau câțiva oameni din Primăria Siret, membri de partid din Suceava și Siret și că AKH a precizat într-un comunicat că au fost prezenți șase potențiali investitori români și germani în condițiile în care Gheorghe Flutur a anunțat 80 de investitori.

„Eu nu critic, ci aplaud ce-și dorește el să facă pentru că într-adevăr, județul Suceava duce lipsă de investitori străini care să vină să creeze noi locuri de muncă bine plătite. Eu îl întreb de ce face lucrurile astea doar în campanie, iar în timpul mandatului nu face nimic pentru a aduce investitori”, a spus Șoldan.

El crede că Gheorghe Flutur ar fi trebuit să meargă la târgurile specializate pentru investitori.

„Așa cum merge la târgurile de nunți unde sunt CD-uri și strigături noi, sunt și târguri de turism și târguri de investitori”, a spus Șoldan care a arătat că Gheorghe Flutur putea merge la târgul specializat de la Munchen pentru a prezenta potențialul economic al județului Suceava,

„Putea merge să le explice că județul Suceava nu are sute de kilometri de drumuri județene pietruite și de pământ, cum județul Suceava are pusă la punct infrastructura, cum trebuie să modernizeze aeroportul, cum județul Suceava are un potențial extraordinar, cum în județul Suceava tinerii care au plecat la muncă vin acasă. Doar că după 16 ani nu poate să facă lucrurile astea. Ce poate să facă dumnealui în următorii patru ani și nu a avut timp în 16 ani? El doar reîncălzește niște ciorbe și vine în campanie cu aceleași promisiuni”, a spus Șoldan.

Candidatul PSD spune că președintele CJ Suceava crede că nimeni nu ține minte ce a promis.

„Deranjant este că voievodul Flutur ne jignește crezând cu nu ținem minte ce a spus dumnealui. Acești investitori, aceste parcuri industriale, aceste șosele ocolitoare le-a promis de prin 2008”, a declarat Șoldan.

El a întrebat dacă atunci când nu funcționează o echipă nu se impune să plece antrenorul.

„Tot ce trebuia făcut nu a făcut și tot ce scrie la manual să nu facă un președinte de consiliu județean el asta face. Este un manual de bune practici, un manual de bun simț. Bunul simț e atunci când după atâtea mandate de președinte faci o conferință de presă în campanie și să spui ce ai făcut, dar pentru că nu a făcut nu are ce spune”, a mai spus candidatul.

Gheorghe Șoldan a apreciat că e nevoie de o schimbare în managementul administrației județene.

„Trebuie să venim cu lucruri concrete, cu realizări, cu o echipă profesionistă, dornică să facă treabă, să muncească, să le arătăm oamenilor că sunt și oameni care doresc să facă administrație performantă în 2024”, a subliniat deputatul social-democrat.

Gheorghe Șoldan a spus că administrația județeană ar trebui să pregătească tot ceea ce este nevoie pentru ca investitorii să fie atrași să facă investiții în zonă enumerând, între altele, înființarea de patru parcuri industriale cu toate utilitățile necesare care să ofere facilități fiscale, forță de muncă cu calificare înaltă sau recalificată și infrastructură de transport modernizată.

Potrivit candidatului PSD sunt fonduri puse la dispoziție gratuit pentru înființarea de parcuri industriale, dar că e nevoie ca angajații din Consiliul Județean Suceava să fie instruiți ce trebuie să facă pentru atragerea de fonduri și că dacă există condiții asigurate investitorii vor veni așa cum se întâmplă și în alte județe care au procedat în acest fel.

