Gheorghe Flutur, încrezător privind alegerile: Vor veni mulți tineri la vot pentru a susține proiectele legate de autostrăzi. Județul a venit foarte puternic cu mine după multele proiecte făcute

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la News Bucovina că în campania electorală care se apropie de sfârșit a constatat că foarte multă lume îl apreciază pentru proiectele făcute și că aceasta îi oferă satisfacția împlinirii.

Întrebat dacă nu este îngrijorat că vine tineretul din urmă în aceste alegeri, respectiv candidatul PSD, Gheorghe Șoldan, Flutur spune că deocamdată nu simte că tineretul acesta ține pasul cu el.

„Ar trebui să țină pasul cu mine tineretul ăsta. Deocamdată, în campania asta, m-am uitat în urmă la mai multă lume. Fără lipsă de modestie, dar am făcut județul odată, l-am luat a doua oară la pas. Am luat la pas tot și întâlniri grele, nu ușoare, și întâlniri de la care nu fug, întâlniri de la care se lasă cu răgușeală la mine că nu e foarte comod să te duci în cămine culturale și să sară oamenii la tine”, a spus Flutur.

El a spus că la întâlnirile electorale 95 la sută din oameni vin pentru că vor să-l vadă, iar în discuții, cele mai multe sunt mulțumiri pentru că în județ s-au făcut multe și sunt legate de numele său.

„Dar sunt oameni, fie că sunt trimiși de adversarii politici, sau unii oameni, pe bune, să fie supărați, gen podul de la Milișăuți, gen prețul laptelui”, a explicat Flutur.

El a spus că în ceea ce privește aeroportul lumea este în general mulțumită, dar se doresc curse mai multe, iar în ceea ce privește drumurile județene a arătat că s-au făcut multe investiții și se termină și drumul axial.

„S-a lucrat foarte-foarte mult. Nu sunt probleme, dar cred că sunt soluții. De exemplu, cei de la Milișăuți vor asociere ca să-și vândă murăturile. În orașe pot fi niște reproșuri la adresa unor primari, cu legile proprietății că nu-s puși în posesie și dacă te prind pe tine acolo îți cer să rezolvi. Nu mi s-au părut probleme mari. Din contră, județul a venit foarte puternic cu mine după multele proiecte care sunt acum și de aia simt un grad de împlinire și al meu ca om, că am făcut atâtea lucrări, iar argumentele astea m-au ajutat mult în această campanie. Am avut cămine cu 6-700 de oameni și acolo unde credeai că n-o să-ți vină”, a arătat președintele PNL Suceava.

El a declarat că la întâlnirile electorale au fost și foarte mulți tineri, chiar pe perspectiva de autostradă, de a deschide o afacere în zonă.

Gheorghe Flutur este convins că vor veni mulți tineri la vot pentru a susține proiectele legate de autostrăzi.

„Tinerii au înțeles perspectiva. Tu, primar, fă PUZ-ul, caută-le loc de casă, caută-le loc pentru firmă ca să se apuce de ceva”, a explicat Flutur.

