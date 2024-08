Gheorghe Flutur, replică fulger pentru Gheorghe Șoldan: Opriți-vă din a spune neadevăruri deoarece vă garantez că de aici în colo nu îmi ține mie frâna.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis, marți seara, o replică președintelui ales Gheorghe Șoldan după ce acesta l-a criticat pentru declarațiile făcute în conferința de presă de bilanț la Consiliul Județean Suceava.

„Nu am terminat bine conferința de presă de astăzi, o conferință decentă, cu poza la zi a proiectelor în care Consiliul Județean este implicat și m-am trezit cu replica președintelui ales Gheorghe Șoldan, cu atacuri directe insulte și jigniri”, a spus Flutur.

El i-a explicat lui Șoldan că în conferința de presă doar a prezentat o situație la zi și nu a adus critici.

„Domnule Șoldan niciodată în acești ani nu v-am dat replici, nu v-am jignit, nu v-am atacat, dar astăzi și de astăzi înainte mă văd obligat să schimb foaia. Am făcut anunțul că sunt dispus la colaborarea în interesul județului Suceava, m-am întâlnit cu dumneavoastră și v-am prezentat lista proiectelor unde este implicat CJ, nu m-am așteptat să mă lăudați să mă apreciați dar opriți-vă din a spune neadevăruri deoarece vă garantez că de aici în colo nu îmi ține mie frâna. Județul Suceava nu are nevoie de replici și atacuri, are nevoie de bani. Am o experiență mai mare în acest domeniu și în ultimul mandat toți erau surprinși cât poate Flutur încasa și duce și asta de dragul proiectelor pentru județul Suceava”, a precizat Gheorghe Flutur.

El l-a avertizat pe Șoldan că nu vin vremuri ușoare pentru mandatul următor, iar dincolo de granițele județului nu sunt mulți prieteni.

„Sfatul meu este să găsim soluții pentru Suceava și cea mai bună rețetă pentru suceveni este adevărul! De ce nu sunteți de acord? Nu se lucrează în infrastructură de drumuri din județul Suceava? Anul acesta am avut cel mai mare buget alocat drumurilor și sunt peste 14 proiecte, cu peste 102 km acum în lucru. Nu s-au făcut proiecte în sănătate? Sunt munți de hârtii? Cine a făcut Spitalul de Oncologie? Cine anvelopează Spitalul Nou cu peste 13 milioane de euro? Cine face ATI pentru bebeluși? Cine a adus proiectul pentru combaterea infecțiilor nozocromiale? Cine a aprobat astăzi tratamentul pentru cancerul de prostată și pentru tiroidă? Acestea sunt munți de hârtii? Ar fi mai bine să ne așezăm la masă, să cerem împreună guvernului aprobarea OUG în care să fie prins și Spitalul de Copii de la Suceava, OUG care așteptă de un an de zile”, a spus Flutur.

El i-a mai transmis lui Șoldan că nu-l avantajează un spectacol politic.

„Dacă vreți să mergem în spectacol politic mă pricep și sunt mai motivat că oricând să o fac. Nu vă avantajează acest drum, vă garantez!”, a concluzionat Gheorghe Flutur.