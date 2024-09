Marcel Ciolacu: România are nevoie de stabilitate politică. Cred că am adus o coerență în actul de guvernare

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Suceava, că România are nevoie de o stabilitate politică și a arătat că PSD și-am asumat această stabilitate politică.

„Vă reamintesc când eu împreună cu colegii mei cu domnul Stan- apropo, să știți că noi în PSD îi spunem Mourinho-, am hotărârt să intrăm la guvernare. Aduceți-vă aminte complexitatea problemelor din acel moment. Acum trei ani, când am hotărât să intrăm la guvernare și cred că am adus o coerență în actul de guvernare și o diferență față de vechea coaliție de dreapta unde posturile se trăgeau din fes, unde certurile erau la ordinea zilei, unde se retrăgeau miniștri din ședințele de guvern și nimic nu funcționa”, a declarat premierul.

El a spus că crede că România nu mai dorește așa ceva.

„Suntem oameni maturi. Avem, normal, cum este în politică, un interes nu neapărat comun la aceste alegeri, pentru că de această dată candidăm separat. Eu le-am arătat potențialul unei candidaturi comune la alegerile europarlamentare. A ales altă cale. O respect. Suntem într-un an electoral și este normal să fie și astfel de declarații. Coaliția își va duce mandatul până la capăt”, a declarat Marcel Ciolacu.