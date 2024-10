Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, după depunerea listelor pentru alegerile parlamentare: Aveți încredere în noi că vom fi o echipă foarte bună și vom reprezenta interesele Sucevei

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, luni, după ce organizația a depus listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie că semnalul dat deja de locuitorii județului este că PSD va câștiga alegerile parlamentare din acest an pentru că a guvernat bine, iar județul a beneficiat de fonduri importante pentru dezvoltare.

„Ne-am înscris și noi în această competiție electorală pentru Parlamentul României. Am venit cu gânduri bune. Vom face o campanie decentă. Avem o echipă bine constituită: avem tineri, avem femei, avem seniori, avem și adevărați profesioniști în profesia lor”, a spus Ioan Stan.

El a arătat că organizația județeană PSD Suceava și-a propus să câștige această competiție electorală.

„Vă pot spune cu toată sinceritatea, mergând prin județ, în precampanie, că am fost apreciați în toate locurile și ni s-a spus că ne vor vota pentru că reprezentăm un partid care nu a înghețat pensiile, nu a tăiat salariile, ba dimpotrivă. Apreciau în mod deosebit faptul că anul acesta, începând din ianuarie-prima mărire, marea mărire în octombrie, ați văzut acum încă o mică mărire, urmând ca de la 1 ianuarie să fie pensiile în raport cu inflația”, a spus senatorul social democrat.

El a subliniat că de când este președinte al organizației județene PSD Suceava a câștigat toate alegerile parlamentare.

„Suntem hotărâți să câștigăm întrucât îmi aduc aminte din 2016 orice competiție parlamentară pe care am avut-o am câștigat-o. Aveți încredere în noi că vom fi o echipă foarte bună și vom reprezenta interesele Sucevei. Chiar în zonele unde am fost mi s-a spus că sub guvernarea PSD județul Suceava a avut cel mai mare program de dezvoltare”, a declarat Ioan Stan.

Președintele organizației, senatorul Ioan Stan, deschide lista PSD Suceava la Senat, iar prim vicepreședintele organizației județene, deputatul Eugen Bejinariu, deschide lista de candidați PSD Suceava la Camera Deputaților.

Lista pentru Senat este deschisă de președintele organizației județene, senatorul Ioan Stan, urmat de secretarul executiv Ioan Cristian Șologon și senatorul Gheorghiță Mîndruță, farmacistul Doinița Cocriș, inginerii Ciprian Muscă și Ciprian Costan.

Lista la Camera Deputaților este deschisă de prim-vicepreședintele PSD Suceava deputatul Eugen Bejinariu urmat de deputatul Mirela Adomnicăi, avocatul Daniel Ionașcu, președinta Organizației Femeilor Social Democrate Larisa Blanari, președintele TSD Suceava, Cătălin Fediuc și antreprenorul Florin Olaru.