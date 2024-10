Nicolae Ciucă, la Horodnic de Sus, comună model pentru Pactul pentru Satul Românesc de la sprijnirea păstrării tradițiilor, la cartiere cu case în stil bucovinean până la un parc industrial în plină dezvoltare

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciucă, a fost, marți, în vizită în comuna Horodnic de Sus condusă deja de două mandate de un primar liberal și a recunoscut că a avut foarte multe lucruri de văzut, foarte multe lucruri de învățat de la localnici.

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că a ținut să-i arate liderului PNL o poveste de succes a unui primar tânăr liberal care trece pe al treilea mandat, o poveste de succes care are ca trimitere cel puțin unul, dacă nu mai multe, din programul de guvernare al PNL, respectiv Pactul pentru Satul Românesc.

„Vizita de astăzi a avut foarte multe capitole care înseamnă după părerea mea poveste de succes, școală și pentru alte primării, modele care trebuie multiplicate”, a spus Flutur.

Nicolae Ciucă a precizat că a venit la Horodnic de Sus după ce Gheorghe Flutur i-a spus despre realizările din această localitate și că a considerat că e mai bine să vină să vadă, să discute cu oamenii și să învețe de la fața locului.

„Astăzi am avut foarte multe lucruri de văzut, foarte multe lucruri de învățat de la cei care și-au deschis propriile afaceri la cei care duc mai departe tradiția oieritului la o administrație- și aici domnului primar merită să-i fie recunoscute meritele de management absolut eficient și eficace pentru că am fost plăcut surprins că are o schemă de 46 de angajați în Primărie, dar își îndeplinește activitățile cu opt angajați printr-un flux de organizare și de proceduri la nivelul fiecărui compartiment și acoperă toate activitățile din primărie”, a declarat președintele PNL.

El a spus că a vizitat mai multe locuri din comună, locurile în care primarul dezvoltă pe stilul arhitectural bucovinean trei cartiere în interiorul comunei, modul în care sprijină ducerea mai departe a tradiției la nivelul afacerilor de familie și, desigur, modul în care sprijină antreprenorii locali având deja investiții pe care a putut să le viziteze de milioane de euro, ceea ce poate fi considerat un parc mic industrial care se dezvoltă.

„Am fost la o biserică de lemn, o biserică monument, o biserică de patrimoniu de la 1790 păstrată, întreținută, un loc care cu adevărat merită să fie vizitat pentru că putem să tragem singuri concluzia despre ceea ce a însemnat credința în Dumnezeu în oameni și în faptele lor”, a mai spus Nicolae Ciucă.