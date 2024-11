Gheorghe Flutur s-a dus la biserica din lemn unde s-a botezat pentru a înțelege vremurile actuale ciudate: Duminică vor fi alegeri cruciale și avem nevoie unii de alții

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis, miercuri, un mesaj în care cere votul sucevenilor pentru a se lupta pentru demnitate, drepturi, familie, pace și construcție în această țară.

„Trăim vremuri destul de ciudate. Ca să le înțeleg mai bine am venit acasă, de unde mă trag, în curtea bisericii din lemn unde m-am botezat, unde m-am cununat, unde am participat la hore, am venit cu pască la sfințit. Aici unde dorm somnul de veci bunicii și străbunicii mei”, a spus Flutur.

El a arătat că știe ceea ce sucevenii așteaptă de la politicieni și de la el.

„Duminica viitoare vor fi alegeri cruciale. Avem nevoie unii de alții. Trimiteți-mă să lupt pentru voi, pentru demnitatea voastră, pentru drepturile voastre, să facem mai mult pentru credință, pentru familie, pentru pace, pentru înțelegere și pentru construcție. De toate astea avem nevoie ca de aer. Dați un vot pentru Gheorghe Flutur, duminică, 1 decembrie”, a transmis Flutur.

Comandat de PNL SUCEAVA, CMF 11240002