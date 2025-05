Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a votat pentru o Românie suverană

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a declarat, duminică, după ce a votat în primul tur al alegerilor prezidențiale reluate că așteaptă ca după aceste alegeri să fie bine în țara noastră.

„Am fost astăzi la vot cu gândul la viitorul României și al județului Suceava. Am dat votul pentru o Românie suverană. Am votat pentru democrație, am votat pentru viitorul copiilor noștri. Am votat pentru ceea ce trebuie să facă oamenii de rând și trebuie să facă oamenii ca țara noastră să funcționeze”, a spus Negrea.

Deputatul AUR de Suceava a îndemnat toți sucevenii, toți românii, să iasă la vot.

„Înainte să iasă la vot, să spună o rugăciune ca noi să fim luminați că doar cu Dumnezeu mai putem salva din țara noastră. Orice am face și pe oricine am aduce, orice om ar candida, dacă este fără de Dumnezeu nu va reuși și nu va face treabă bună pentru că nu va fi ajutat nici de popor și nici de Dumnezeu. Așteptăm să fie numai bine în țara noastră”, a mai spus deputatul Petru Negrea.