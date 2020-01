Cum iti asiguri locuinta impotriva majoritatii riscurilor existente astazi

Foarte multi proprietari de case din Romania nu au inca o asigurare adecvata pentru locuinta, care sa le protejeze corespunzator investitiile realizate de-a lungul vietii. Unii omit cu buna stiinta acest aspect din viata lor, altii uita sau considera ca nu li se poate intampla nimic rau. Din pacate, problemele se pot ivi brusc, iar pagubele pot fi impresionante.

Din acest motiv, este vital pentru orice proprietar responsabil sa inteleaga ca este timpul pentru a incheia o noua asigurare pentru locuinte, iar Gothaer poate oferi o polita de asigurare special creata pentru a raspunde majoritatii riscurilor la care locuinta este expusa. Este vorba despre o polita facultativa a locuintei, care ofera posibilitatea proprietarului de a se asigura in conformitate cu nevoile sale de asigurare. In plus, prin aceasta asigurare, proprietarul poate beneficia si de raspunderea civila fata de terti.

Iata care sunt avantajele pe care le vei avea daca inchei aceasta asigurare!

Fiecare proprietar de locuinta stie ca nu poate avea controlul asupra diferitelor accidente si incidente. Acest tip de polita acopera aproape toate riscurile la care poate fi expusa o locuinta, asa ca ramane o alegere potrivita pentru orice proprietar care doreste sa fie super asigurat.

Iata doar cateva dintre riscurile asigurate: incendiu, traznet, explozie, caderi de corpuri, cutremur, inundatie, alunecari de teren, grindina, fenomene atmosferice, apa de conducta, furt prin efractie, acte de talharie, accident etc.

❖ Asigurarea Casa Mea de la Gothaer cuprinde o clauza speciala, de tipul ”Toate riscurile nenumite”, prin care sunt despagubite, in limita unei sume prestabilite mentionata in polita, daunele care pot afecta bunurile din orice cauza, cu exceptia riscurilor excluse, mentionate expres in contractul de asigurare;

❖ Prima de asigurare se poate plati chiar si la distanta, in doua sau patru rate, si se ofera o reducere de 5% pentru plata ei anticipata si integrala. Un proprietar care isi stie interesul nu poate sa nu ia in considerare un astfel de avantaj financiar;

❖ Un alt avantaj este faptul ca proprietarul care alege sa incheie aceasta polita poate beneficia de 15 zile de gratie pentru plata ratelor de prima. In aceasta perioada, polita ramane in vigoare, cu o singura conditie: rata sa fie achitata in acest interval;

❖ Cel care detine o polita SuperCASA poate face autoconstatarea daunelor chiar si online, in cazul pagubelor mici, estimate sub valoarea de 2.000 RON;

❖ Mai mult, cu o astfel de polita, ai posibilitatea acordarii unui avans din despagubire in caz de dauna.

Este important de semnalat faptul ca aceasta asigurare este facultativa si ca nu inlocuieste Polita obligatorie (PAD). Asigurarea incepe la data inscrisa in polita si inceteaza in urmatoarele cazuri: nu s-a platit rata la termen si nici in perioada de gratie, prin plata despagubirilor s-a consumat suma asigurata inscrisa in polita, locuinta a fost vanduta sau polita a fost reziliata. (S.C.)

surse foto:

shutterstock.com