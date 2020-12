Stiri din Bucovina: Ce trebuie sa stii inainte sa mergi la ITP cu masina

Daca nu ai foarte multa experienta in sofat, nu trebuie sa te sperie gandul de a merge cu masina la ITP, deoarece acest lucru este facut in mod constant la orice automobil. Este o etapa pe care orice autovehicul trebuie sa o depaseasca, pentru a putea functiona in continuare pe soselele publice.

Cu toate acestea, este indicat sa pui la punct anumite aspecte, pentru a face tot posibilul sa te folosesti in continuare de masina ta. Este crucial sa fii atent la toate detaliile tehnice si estetice ale automobilului, astfel incat acesta sa se prezinte in stare impecabila in fata evaluatorilor.

Iata aspectele carora trebuie sa le acorzi importanta, inainte de a merge cu masina la inspectia tehnica periodica:

· Sa ai toate actele de care ai nevoie

Niciun conducator auto nu pleaca de acasa fara actele masinii sau fara cele personale. Cu toate acestea, daca iti este rusine sa intrebi un evaluator care sunt actele necesare pentru ITP, afla de aici ca-ti trebuie buletinul, cartea masinii si certificatul de inmatriculare. Fara acestea, inspectia tehnica periodica nu poate fi facuta si trebuie reprogramata. In cazul in care inspectia anterioara a expirat, nu mai poti utiliza automobilul pana la urmatoarea verificare.

· Masina sa nu prezinte defectiuni tehnice

La aceasta evaluare se verifica autovehiculul din toate punctele de vedere. De aceea, daca stii ca masina are o defectiune, este recomandat sa o repari, pentru ca evaluatorii sa nu gaseasca nereguli. In caz contrar, nu vei mai putea utiliza automobilul, ceea ce nu este de dorit, mai ales in prezent, cand autovehiculul este o necesitate, nu un moft. Cu alte cuvinte, ai grija ca masina sa fie impecabila din punct de vedere tehnic.

· Autovehiculul trebuie sa arate bine

Pe langa faptul ca motorul, franele si ambreiajul sunt analizate cu atentie de catre inspectori, nici aspectul estetic al masinii nu este neglijat de ei. Astfel, este necesar ca autovehiculul sa nu aiba parbrizul sau luneta sparta si sa nu prezinte urme de rugina. In cazul in care partea estetica a automobilului lasa de dorit, masina pica testul ITP.

· Masina sa fie curata

Este recomandat ca la inspectia tehnica periodica automobilul sa fie abia spalat, astfel incat evaluatorii sa poata observa cu mai mare usurinta defectele estetice pe care aceasta le poate avea. In cazul in care nu te prezinti cu masina curata, nu exista riscul ca aceasta sa nu treaca testul ITP, ci sunt mari sanse sa fii mustrat de catre inspectori. Daca nu-ti doresti o stare proasta de dispozitie, inainte de a merge la evaluare, opreste-te la o spalatorie auto, pentru a curata ca la carte autovehiculul.

In cele din urma, ITP este precum un examen de rutina pe care orice automobil trebuie sa- l depaseasca, pentru a putea fi folosit pana la urmatoarea inspectie. Ai grija sa nu circuli cu ITP expirat, deoarece sanctiunile nu sunt tocmai placute cu privire la aceasta infractiune. Poti ramane fara placute si fara certificatul de inmatriculare.(S.E.O.)

Sursa foto: Pixabay.com