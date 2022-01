Cele 5 lucruri de care să țineți cont atunci când cumpărați un televizor nou

Cumpărarea unui televizor devine puțin mai complicată decât să intri în primul magazin de electrocasnice și să cumperi primul televizor văzut pe raft. Înainte de o astfel de achiziție, trebuie să cunoașteți dinainte câteva aspecte bune.

Deși par practic identice la exterior, diferențele tehnice pe care fiecare model de TV le prezintă la interior pot fi decisive.

Veți descoperi că atunci când alegeți un televizor, nu trebuie să luați în considerare doar prețul sau dimensiunea acestuia, ci și alți factori importanți care fac diferența între alegerea unui televizor obișnuit și cel de care ai cu adevărat nevoie.

1. A avea un televizor cu diagonala mai mare nu este sinonim cu mai bine

Păstrați limite rezonabile pentru spațiul disponibil. Dacă nu se incadreaza in mobila din living sau in spatiul in care este instalat, nu prea sunt multe de facut, dimensiunea televizorului este una dintre cele mai evidente probleme. Este un televizor de 65 de inchi mai bun decât un televizor de 49 de inchi?

Dimensiunea televizorului este determinată de distanța de la care privești la el. O formulă matematică simplă vă va oferi dimensiunea perfectă pentru distanța disponibilă: Distanța de vizionare (în inchi) x 0,84 = diagonala în inchi a televizorului.

Cu aceasta formula vei constata ca daca te uiti in mod normal la televizor de la o distanta de 2 metri (200 cm / 2,5 = 79 inchi), dupa efectuarea operatiei obtinem ca pentru aceasta distanta, un televizor de pana la 66 inchi (79 inchi distanta) x 0, 84 = ecran de 66 inchi sau 168 cm) ar fi dimensiunea perfectă.

2. Sistemul de operare

Televizoarele devin din ce în ce mai sofisticate cu privire la funcțiile lor. De aceea sistemul de operare instalat pe televizor va fi un factor determinant în experiența utilizatorului. De la platforma de conectare Smart TV la controlul imaginii. Tot ce s-a menționat mai sus se întâmplă în sistemul de operare.

Fiecare brand și-a dezvoltat propriul sistem de operare pentru dispozitivele sale. Ca, de exemplu , Tizen pe televizoarele Samsung, webOS pe LG sau VIDAA U pe Hisense.

Excepția de la această regulă se găsește în Android TV, versiunea sistemului de operare prezentă în 85 de telefoane mobile din întreaga lume, special adaptată pentru a funcționa la televizor.

Mărci precum Sony sau Philips sau brand-ul românesc Allview, precum și multe altele, folosesc Android TV pe televizoarele lor, adăugând mici îmbunătățiri sistemului pentru a încorpora funcții specifice ale hardware-ului lor.

Aspecte precum disponibilitatea aplicațiilor Netflix, Disney sau Amazon depind de un sistem de operare fiabil, printre multe alte platforme de streaming video și de divertisment necesare pentru o experiență grozavă.

3. Bugete realiste

Banii sunt un argument puternic atunci când alegeți un televizor deoarece în funcție de bugetul disponibil vor determina dimensiunea, caracteristicile și chiar tehnologia ecranului pe care îl va avea.

Acest buget ar trebui să fie realist, dar flexibil într-o oarecare măsură. Piața televizoarelor este plină de fluctuații de preț cauzate de oferte și promoții specifice de unde poți cumpăra televizoare ieftine. Așadar, setați un buget realist, dar cu o oarecare flexibilitate, acesta ar fi un bun punct de plecare.

4. Conectivitate ținând cont de viitor

De câțiva ani încoace, este extrem de important să privim atât partea din față, cât și cea din spate a dispozitivului. Și asta pentru că pe partea din spate vei găsi diversele conexiuni pentru televizor. Aceasta este o parte care a devenit din ce în ce mai importantă pe măsură ce capacitățile de televiziune cresc.

Cel mai evident exemplu se regăsește în conectorii HDMI care, în funcție de versiunea lor, asigură o gamă largă de funcții sau vor limita calitatea dispozitivelor conectate la acest port.

Apariția HDMI 2.1 marchează un moment de cotitură în conectivitatea televizoarelor, deoarece acest standard permite o lățime de bandă mult mai mare, rezultând o calitate mai bună a imaginii.

Această îmbunătățire a conectivității TV vă permite să profitați mai bine de televizorul dvs. atunci când conectați o consolă de ultimă generație sau un computer de jocuri , deoarece îmbunătățește sincronizarea cu GPU și permite vizionarea jocurilor în rezoluții 4K și HDR, îmbunătățind experiența de joc .

În plus, încorporarea tehnologiilor wireless precum Bluetooth sau compatibilitatea cu rețelele WiFi-5 va facilita conectarea la un gamepad, căști sau tastatură Bluetooth.

5. Trebuie să cunoașteți diferențele dintre LED, QLED, Nanocell și OLED

Această tehnologie se bazează pe o sursă de lumină LED care este proiectată pe o serie de difuzoare și filtre polarizante până când ajunge la un panou cu cristale lichide, stimulând electric celulele (pixeli), permițând transmiterea unei anumite frecvențe a undei luminoase pe care ochii noștri le percep ca culori.

Aceste cristale minuscule acționează ca un filtru captând un anumit spectru de lumină (RGB) în funcție de dimensiunea acestuia, filtrăndu-l prin eliminarea restului frecvențelor și energiilor undei. Rezultatul este un ecran mai luminos, cu culori mai vii.

În cele din urmă, afișajele OLED au LED-uri din material organic care emit lumină atunci când sarcina sau curentul trece prin el. Ecranele OLED sunt utilizate pe scară largă pentru a afișa culori bogate și vibrante. mai mult,atunci când transmit culori mai închise, consumă mai puțină energie.(W.M.)