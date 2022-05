Top 4 lucruri de care trebuie sa te asiguri in momentul in care cumperi o masina in vara anului 2022

In cazul in care esti pregatit sa achizitionezi o noua masina in vara anului 2022, trebuie sa stii ca este foarte important sa oferi o atentie sporita unor anumitor aspecte. Astfel, este bine sa analizezi cu atentie specificatiile tehnice ale masinii, insa si unele elemente ce tin de design si nu numai.

Citeste in continuare articolul si afla care sunt detaliile pe care trebuie sa le iei in considerare, in momentul in care mergi sa vizualizezi masina pe care doresti sa o cumperi.

Iata ce trebuie sa detina o masina buna de cumparat in vara anului 2022:

Cauciucuri de vara si de iarna

Este ideal ca masina pe care urmeaza sa o achizitionezi sa detinaatat cauciucuri de vara, cat si caucicuri de iarna.

Este recomandat ca masina sa detina ambele seturi in stare perfecta de functionare, insa uneori se poate intampla ca un set sa fie foarte uzat. Daca aceasta detine ambele tipuri de seturi, insa nu esti multumit de cum arata cele de vara, de exemplu, vezi cauciucuri de vara aici la preturi foarte avantajoase. La E-roti.ro gasesti chiar si anvelope all season, in cazul in care consideri ca acestea sunt cele potrivite pentru tine.

Aer conditionat

In ultimul timp verile au inceput sa fie extrem de calduroase, cu temperaturi extreme, asa ca este necesar ca viitoare masina sa detina aer conditionat, astfel incat sa obtii un confort cat mai sporit pe timpul deplasarilor.

In cazul in care nu detine aer conditionat si nici clima, nu o achizitiona, fiindca poti regreta amarnic alegerea facuta. Nu este deloc placut sa transpiri si sa simti ca te sufoci intr-un drum de 10 minute, de exemplu, asa ca orienteaza-te spre o alta masina, ce detine aceasta functie.

Geamuri foliate

Este foarte bine ca viitoarea ta masina sa detina geamuri foliate pe spate, deoarece acestea ajuta la mentinerea unei temperaturi optime in interiorul acesteia. Nu este un capat de lume si nici un minus atat de mare daca autovehiculul nu este dotat cu astfel de folii, insa este bine sa te orientezi spre modelele care detin acest tip de accesoriu.

Este bine sa alegi o masina care are luneta si geamurile laterale din spate cat mai bine foliate, pentru un plus de confort si un plus de eleganta in ceea ce priveste design-ul masinii. Intotdeauna masinile cu geamuri foliate sunt considerate a fi mult mai rafinate si frumoase.

Scaune ventilate electric

In cazul in care adori tapiteria din piele, trebuie sa stii ca aceasta este foare inconfortabila pe timpul verii, deoarece se incinge. Cu toate acestea, daca nu iti doresti sub nicio forma scaune din material textil, ci doar din piele ecologica, este bine sa alegi o masina care detine functia de ventilare a scaunelor.

In acest fel, oricat de cald este afara si oricat de incinse sunt scaunele din cauza soarelui arzator, acestea se racesc imediat.

In cele din urma, tine cont de toate aspectele enumerate mai sus, mai ales daca iti doresti sa gasesti si sa cumperi o masina care sa te satisfaca pe deplin.

Sursa foto: Pexels.com