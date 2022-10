Excursii de o zi recomandate în afara Parisului

În cazul în care mergi în Paris și te gândești să faci excursii de o zi în afara capitalei Franței, iată cinci recomandări.

1. Disneyland – Situat la aproximativ 30-40 de kilometri de Paris, Disneyland este un loc încărcat de poveste în care poți petrece fără probleme cel puțin o zi întreagă. Se află în localitatea Marne-la-Vallee, unde poți descoperi, de fapt, două parcuri tematice: Disneyland Parc și Studiourile Walt Disney. Întreaga zonă este dezvoltată în jurul universului Disney, astfel că și hotelurile de aici au o astfel de tematică. Aici te poți întâlni cu personaje de legendare precum Mickey Mouse, Minnie, Pluto și te poți plimba prin Castelul Frumoasei din Pădurea Adormită dar și prin labirintul din Țara Minunilor. Prețurile de acces pleacă de la 54 de euro pentru o zi fixă din calendar, 99 de euro pentru una nestabilită, iar dacă dorești și transfer suma trece de 100 de euro. Copiii sub 3 ani nu plătesc intrare. În schimb, cei trecuți de 12 ani sunt considerați adulți și plătesc suma totală.

2. Palatul Versailles – Dacă ajungi în Paris este recomandat să vezi acest loc ce are o arhitectură aparte, rămas în istorie pentru faptul că a fost reședința mai multor regi. În plus, un alt lucru foarte cunoscut despre acest palat este că aici s-a semnat celebrul Tratat de la Versailles în 1919, care a pus punct primului Război Mondial. Versailles mai este și primul muzeu de istorie din Franța. În prezent a devenit unul dintre cele mai populare locuri turistice din Franța, cu peste 7 milioane de vizitatori anual, ce sunt atrași de frumusețea locurilor. E un loc atât de special încât aici s-au filmat scene din Midnight in Paris (2011), Valmont (1989) și Marie Antoinette (2006). Nu doar atât, dar acest joc a inspirat și un slot de casino. Jocul Versailles Gold a fost creat de compania EGT și este accesibil în secțiunea de cazinou online NetBet, fiind una dintre cele mai în vogă producții pentru fanii păcănelelor online.

3. Fontainebleau – La o oră de mers cu mașina din Paris poți vedea superbul Chateau de Fontainebleau, care face parte din patrimoniul UNESCO. Acest castel a fost reședință a suveranilor Franței timp de opt secole. Construcția a început în secolul al XII-lea, dar Francois I a cerut renovarea sa în 1528. Acest palat are influențe italienești și este o capodoperă a arhitecturii renascentiste. În prezent, aici poți vedea o colecție de opere de artă impresionantă, cu peste 30 de mii de piese din secolul al XVI-lea până în al XIX-lea. Castelul are 1.500 de camere și reprezintă un obiectiv turistic important din apropierea Parisului.

4. Câmpurile de luptă și plajele din Normandia – Folosind trenurile de mare viteză pe care Franța le are, poți ajunge cu ușurință și într-un loc încărcat de istorie: Normandia. Aici s-au dus bătălii grele în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și zona reprezintă un punct de atracție turistică important. Cea mai cunoscută plajă este Omaha, loc în care a avut loc unul dintre cele mai dure evenimente din timpul războiului. Aici se află și cel mai mare cimitir american din Normandia, cu peste 9.000 de pietre funerare. Locul are o însemnătate aparte, este încărcat de istorie și poți vizita și multe muzee dedicate acelor vremuri.

5. Castelul Chantilly – Din Paris vei face aproximativ 30 de minute cu trenul până la acest castel superb construit în stil renascentist, ce este înconjurat de păduri și mlaștini. În interiorul castelului vei putea descoperi o serie de capodopere realizate de Botticelli, Raphael, Philippe de Champaigne, Poussin, Ingres și Delacroix. Gradina anglo-chineză a castelului are 115 de hectare. Aici se regăsesc numeroase case rustice mici, cu acoperiș de paie. Tot peisajul este unul de poveste și poți petrece cu siguranță o zi întreagă în acest loc, mai ales dacă îți plac activitățile în aer liber.