Cum se compară acest nou smartphone de buget cu flagship-ul anului: iată diferențele și asemănările

Nothing Phone este cea mai nouă adiție în lista de telefoane disponibile pe piață, dar cum se compară cu telefonul Android de top de pe piață din acest moment: Samsung S22 Ultra?

Samsung S22 Ultra a fost numit de mulți specialiști și multe publicații ca fiind cel mai bun telefon Android de până acum, impresionând cu ecranul incredibil, performața lui și camera foarte versatilă. Totuși, acest lucru s-ar putea schimba acum că Nothing Phone și-a făcut loc pe piață și impresionează cu un preț cu jumate mai mic decât Samsung S22 Ultra.

Design

Nothing Phone arată cu siguranță un pic diferit de restul telefoanelor de pe piață, iar acesta este tocmai unul dintre punctele sale cheie. Aspectul general ar putea să vă amintească destul de mult de iPhone 13, cu ecranul său plat, colțurile curbate și senzorii camerei duble. Totuși, nu veți vedea pe partea din spate a produselor Apple sau a oricărui alt producător important de telefoane design-ul special al lui Nothing Phone. Apropo, nu este vorba doar de decor, deoarece modelele unice de iluminare indică cine sună și există o bară care arată starea de încărcare în timp ce se încarcă. Pe de-altă parte, design-ul lui Samsung S22 Ultra este destul de clasic. Poate fi destul de greu de ținut cu o singură mână, iar senzorii camerei foto sunt lăsați expuși, ceea ce poate fi derutant. Cu toate acestea, Samsung S22 Ultra are, de asemenea, un USP propriu sub forma unui S-Pen practic, care este stocat într-un slot încorporat în telefon. Acesta este util pentru notițe și schițe și, cu siguranță, iese în evidență din mulțime.

Ecran

Nothing Phone are un ecran OLED care măsoară 6,55 inci și este dotat cu funcții premium. Suportul său pentru HDR10+ și adâncimea de culoare pe 10 biți ar trebui să îl facă puternic și captivant, în timp ce rata de reîmprospătare adaptabilă de 60-120 Hz ar trebui să îl facă plăcut ochiului. Rezoluția este de 1080p, iar panoul este fabricat din sticlă Corning Gorilla Glass, deci ar trebui să fie robust.

Ecranul lui Samsung S22 Ultra este mai mare, de 6,8 inci, și este la fel de bine dotat cu specificații excelente, inclusiv HDR10+ și o rată de reîmprospătare adaptivă de 120 Hz, dar există câteva elemente în care îl depășește pe Nothing Phone. În primul rând, are o rezoluție mult mai mare, de 1440 x 3088 pixeli, și are Corning Gorilla Glass Victus +, cea mai recentă generație a ecranului de protecție care ar trebui să fie foarte rezistent la zgârieturi și deteriorări.

Camera

Nothing Phone are doi senzori de cameră pe spate, wide și ultrawide, iar fiecare are o rezoluție de 50 de megapixeli. Ar trebui să ofere un anumit nivel de versatilitate, chiar dacă nu există un teleobiectiv pentru zoom optic. Totuși, apropo de versatilitate, Samsung S22 Ultra oferă o mare parte din aceasta datorită ansamblului său de patru senzori. Având o cameră wide de 108 megapixeli, un obiectiv ultrawide de 12 megapixeli și doi senzori teleobiectiv de 10 megapixeli (unul cu zoom optic 3x și unul cu zoom optic 10x), este pregătit pentru aproape orice. Nothing Phone va avea de dus o luptă dificilă pentru a concura cu Samsung S22 Ultra pe baza meritelor sale fotografice, dar așteptăm cu nerăbdare să vedem cum se va descurca.

Performanță

Nothing Phone este alimentat de chipset-ul Snapdragon 778G+, care se situează în partea superioară-medie a gamei Qualcomm și se mândrește cu conectivitatea 5G. Ne așteptăm ca acesta să ofere niveluri de performanță respectabile, deși o treaptă sub ceea ce pot atinge cele mai bune procesoare emblematice din piață.

Există două variante ale Samsung S22 Ultra când vine vorba de chipset, unele folosind Exynos 2200, iar altele Snapdragon 8 Gen 1. Nivelurile de performanță superioare au fost oferite de cel din urmă dintre acestea, dar ambele au fost capabile să ofere scoruri foarte mari la benchmark-uri și performanțe excelente în jocuri. (W.M.)