Cel puțin patru jucătoare din România vor lua startul la US Open 2023

Cel puțin patru jucătoare din România se vor afla pe tabloul principal la US Open 2023, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care va începe pe 28 august. Este vorba despre Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Patricia Țig. În schimb, Simona Halep este pe listă, dar încă mai așteaptă un verdict din partea tribunalului independent Sport Resolutions, iar participarea sa este sub semnul întrebării.

Pe lângă jucătoarele amintite, pe lista cu alternative se mai află Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Irina Bara și Gabriela Lee. Acestea pot ajunge pe tabloul principal în cazul în care jucătoarele din fața lor se vor retrage. În același timp, ele vor lua startul și în calificări.

US Open este un turneu complicat pentru jucătoarele din România. Spre exemplu, Irina Begu a fost de 11 ori pe tabloul principal, însă a obținut doar patru victorii și nu a ajuns niciodată mai departe de turul 2. Nici Sorana Cîrstea nu stă mult mai bine. A avut 14 apariții pe tabloul principal și cel mai departe a ajuns în turul 3, în 2009, 2019 și 2020. Turul 2 a fost cel mai bun rezultat și pentru Ana Bogdan, la edițiile din 2016, 2017, 2018 și 2019. Patricia Țig, jucătoare care a acuzat mari probleme medicale în ultimii ani, evoluează la US Open 2023 pe baza clasamentului protejat. Ea a ajuns o singură dată în turul 2, în 2020.

Simona Halep așteaptă verdictul

Rămâne de văzut dacă Simona Halep va putea să joace la US Open. Ea este pe lista cu jucătoare acceptate, însă are un asterisc în dreptul numelui. În cazul în care va fi declarată nevinovată în cazul de dopaj sau dacă pedeapsa va fi de cel mult 11 luni de suspendare, Simona va putea să joace la US Open. Altfel, ea va rata ediția din acest an. Simona a fost testată pozitiv chiar la US Open 2022, după meciul din primul tur cu Daria Signur pe care îl pierduse.

În istoria participărilor la US Open, Simona s-a calificat cel mai departe în semifinale, în 2015, când a fost învinsă de Flavia Pennetta. Din 2017 încoace, ea a ajuns o singură dată în optimi în cinci apariții, astfel că se poate spune că nici acest turneu nu este tocmai pe placul său.

Iga Swiatek e favorită să câștige turneul

Deși mai sunt câteva săptămâni până la startul turneului, la cei mai buni operatori online poți miza deja pe cotele antepost pentru câștigarea US Open 2023. Se anunță un turneu echilibrat, având în vedere că Iga Swiatek a mai redus din turație. Echilibrul este evidențiat de cotele publicate de agenția de pariuri Unibet, acolo unde poloneza are 3.10 să se impună la US Open, în timp ce Aryna Sabalenka are cota 5.00. Elena Rybakina este a treia favorită (cota 8.00), urmată de Coco Gauff (cota 13.00), Ons Jabeur (cota 17.00) și Karolina Muchova (cota 19.00).

Iga Swiatek este campioana en-titre de la US Open, după ce în finala de anul trecut a învins-o pe Ons Jabeur, scor 6-2, 7-6 (5). Poloneza a avut un 2023 cu plusuri și minusuri. S-a remarcat prin titlul de la Roland Garros, dar la Australian Open a pierdut în optimi, iar la Wimbledon în sferturile de finală. Nici la turneele din categoria WTA 1000 nu a avut rezultatele de anul trecut. A disputat doar două finale, la Dubai și Madrid, dar pe ambele le-a pierdut. La Indian Wells a fost eliminată în semifinale, iar la Roma a părăsit turneul în sferturi.