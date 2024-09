TOP trei musicaluri „cu istorie” pe care merită să le asculți! Descoperă vocile din spatele unor povești revoluționare!

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



sursa foto: all-audio.ro

Musicalul este o formă de teatru dramatic care se bazează pe expunerea unei povești prin prisma unor cântece, replici și numere de dans. Spre deosebire de filmul muzical, care conține doar câteva numere de dans și muzică, musicalurile de pe Broadway sau West End se rezumă în conturarea unui fir narativ numai prin intermediul unor coregrafii, coloane sonore și melodii cântate cu patos, durere, iubire, furie, suferință, melancolie sau inocență. De-a lungul timpului, aceste jocuri scenice pe muzică au evoluat din simple teatre muzicale de secol XIX în niște adevărate povești care pot fi retrăite la fiecare ascultare a notelor și vocilor unor actori talentați și renumiți pentru timbrul și talentul lor. Pornind această călătorie cu semnarea Declarației de independență din America secolului XVIII, explorând catacombele întunecate ale Parisului copilăriei lui Victor Hugo și ascultând trista istorie a Romanovilor decăzuți, vei putea să călătorești în toate colțurile lumii cu ajutorul celei mai armonice dintre arte: muzica. Așadar, pregătește-ți perechea de căști preferată pentru a audia niște povești nemuritoare și adorate de generații întregi de „theatre kids”.

Iată cele mai îndrăgite musicaluri bazate pe povești reale:

„Anastasia” (2017)

„Anastasia" este o readaptare de pe Broadway a peliculei animate din 1997 regizată de Don Bluth. Povestea musicalului este similară cu cea a filmului animat, firul narativ fiind în cea mai mare măsură păstrat și îmbogățit pe alocuri cu detalii istorice, menite a conferi o imagine de ansamblu mult mai profundă și corectă din punct de vedere istoric. Așadar, narațiunea Anastasiei începe cu un bal organizat de Romanovi în anul 1906, prilej cu care marea ducesă Anastasia primește în dar de la bunica ei, Maria Feodorovna, o cutie muzicală specială inscripționată cu mesajul „Împreună în Paris". Ani după despărțirea celor două, dinastia de Romanov este îndepărtată de la conducere printr-un atac sângeros, Anastasia fiind singura supraviețuitoare a masacrului. În Leningradul anilor '20, noua ordine bolșevică pune accentul pe egalitatea de clasă și pe promovarea unui discurs idilic despre un nou viitor mult mai luminos decât în vremurile țariste. Anastasia, cunoscută drept o tânără amnezică pe nume „Anya", este în acest prezent o simplă măturătoare de stradă care visează să-și îndeplinească visul de a ajunge la Paris. Anya va ajunge să se întâlnească cu doi șarlatani carismatici, Dimitri și Vlad, dar și cu antagonistul musicalului, comisarul adjunct Gleb Vaganov. Din toată lista de cântece și numere muzicale, trebuie neapărat să asculți „Once upon a December" (cea mai tristă și populară melodie a musicalului), „Quartet at the ballet" (denumit și triunghiul iubirii de către fanii muzicalului), „In my dreams", „The Neva flows", „Still" sau „Journey to the Past".

„Hamilton” (2015)

O poveste revoluționară despre pasiune, ambiții nestăpânite, iubire și nașterea unei noi națiuni. În aceste linii mari este prezentat un muzical care, după nouă ani de la premiera sa globală, încă are un impact puternic asupra noilor generații de fani americani și internaționali. Inspirat după o carte scrisă de istoricul Ron Chernow și cu niște cântece compuse de Lin Manuel Miranda, „Hamilton” spune povestea vieții lui Alexander Hamilton, unul dintre părinții fondatori ai Noii Lumi, și a luptelor interne a revoluționarilor pentru eliberarea Americii de sub dominionul britanic. Cu un casting divers, acest musical în două acte întrunește aproximativ 48 de cântece interpretate în ritmuri de hip-hop și de rhytm and blues (R&B). De asemenea, vei face cunoștință și cu o suită de personaje umane și prejudiciate de jocuri politice și amoroase, ale căror trăiri și vieți pot fi urmărite cu ajutorul unor hituri ca „You’ll be back” (al Regelui nebun George al III-lea), „Helpless” și „Satisfied” (interpretate de duoul de surori Angelica și Eliza Schuyler) ori „History has its eyes on you” (cântat de George Washington și Alexander Hamilton).

„Les Misérables” (1980)

Un fenomen global, musicalul „Mizerabilii” este o repunere în scenă a faimoasei cărți omonime a scriitorului francez Victor Hugo. Les mis a fost produs pentru prima dată în Franța în anul 1980, iar după numai cinci ani a trecut peste Canalul Mânecii pentru a fi vizualizat și apreciat de către publicul englez. Al doilea cel mai longeviv musical al tuturor timpurilor, Les mis își începe povestea în primele decenii ale secolului al XIX-lea, într-o Franță prăbușită și lipsită de gloria-i din vremurile napoleoniene. Personajul principal al musicalului, Jean Valjean, acuzat de furt și condamnat la muncă silnică într-un șantier naval, este eliberat după nouăsprezece ani în 1815. Forțat de circumstanțele unei „libertăți restrictive”, acesta ajunge să fure pentru a doua oară de această dată din orgoliu. Însă, regăsirea credinței îl forțează să se căiască după ce este ajutat și scăpat de închisoare; Valjean urmează îndemnurile episcopului de Myriel de a acorda vieții un nou început. Fără a intra prea mult în narațiunea acestei povești impresionante despre dubla însemnătate a justiției laice și profane, Valjean ajunge să o adopte pe Cosette și să-și dedice viața creșterii acestei orfane. Între teama de a fi prins de polițistul Javert și cea a pierderii fiicei lui, Valjean va avea să ia parte la acțiunile revoluționarilor francezi din timpul „Rebeliunii din iunie 1832”. Dintre toate numerele muzicale, cel al mamei micii Cosette, „I’ve dreamed a dream”, „A heart full of love” (interpretat de tânără Cosette și de Marius Pontmercy), „Who am I?” (de Valjean), „Do you hear the people sing?” (adesea egalat Marseillezei franceze), oda melancolică a lui Eponine, „On my own” sau ultimul cântec al studenților dinainte de atac „Drink with me”, sunt unele dintre cântecele pe care merită să le asculți pentru a înțelege o fărâmă din viața cotidiană zbuciumată a francezilor, diferențele enorme de clasă și idealurile utopice ale unor tineri reformatori de veac XIX.

Trăgând cortina, puterea muzicii nu provine numai din vocile unor actori și actrițe cu har, ci și din magia și emoțiile pe care o poveste bine scrisă o poate transmite publicului. Istoria, în foarte multe cazuri, s-a dovedit a fi un aliat al artelor, iar aceste trei selecții de musicaluri cu teme relativ asemănătoare sunt exemplul perfect al celebrei statuări conform căreia „arta trecutului inspiră arta”. Astfel, inspirate de evenimente triste și importante din istoria universală – Revoluția americană, Rebeliunea din 1832 și Revoluția rusă, aceste musicaluri nu sunt decât niște mijloace artistice menite să atragă atenția publicului asupra modului în care ecourile evenimentelor din trecut pot lăsa valuri pronunțate asupra prezentului. Dintre toate musicalurile prezentate, tu pe care îl consideri ca fiind cel mai important și de ce?