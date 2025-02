Cele mai populare sporturi in Romania

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Romania este o tara ce are o traditie sportiva bogata, pasiunea pentru sport fiind adanc inradacinata in cultura noastra. Incepand de la fotbal, care aduce milioane de suporteri pe stadioane, si pana la handbal si tenis, sportul joaca un rol destul de important in viata noastra: atat pentru satisfactii sufletesti cat si pentru beneficiile pe care le are asupra sanatatii.

In cele ce urmeaza vom vorbi despre cele mai populare sporturi practicate in Romania: fotbal, handbal, tenis, baschet, rugby si altele.

Fotbal

Fotbalul este categoric cel mai popular sport de la noi din tara. Acest sport atrage milioane de fani din toata tara, indiferent ca vorbim de fotbal la nivel amator sau fotbal profesionist.

Acest sport are o traditie indelungata la noi in tara, cu cluburi legendare precum Steaua Bucuresti, Rapid Bucuresti, Petrolul Ploiesti, Universitatea Craiova sau Dinamo Bucuresti. Echipa Nationala a avut si ea un impact imens asupra fanilor, datorita momentelor memorabile de la campionatele europene si campionatele mondiale de fotbal.

Atunci cand vorbim de suporterii din Romania, acestia sunt recunoscuti pentru loialitatea lor fata de cluburi. In peluze se gasesc o multime de steaguri, brigazi si cantece care fac ca atmosfera sa fie una electrizanta.

Fotbalul este popular in Romania si datorita faptului ca este usor de practicat, ceea ce il face extrem de accesibil pentru toata lumea. Cu totii stim ca atunci cand eram copii puteam sa jucam fotbal oriunde: pe strada sau in spatele blocului, nu neaaparat pe terenuri adecvate.

In ultimii ani de zile, fotbalul din Romania a crescut din ce in ce mai mult, asta si datorita sistemului competitional din Superliga Romaniei. Daca esti interesat de analize sportive despre fotbalul din Romania, gasesti detalii pe biletu-zilei.com.

Handbal

Handbalul este un alt sport care a adus Romaniei numeroase succese pe plan international. Echipa Nationala a Romaniei a fost considerata acum ceva timp una dintre cele mai bune nationale din lume, iar handbalul este urmarit cu pasiune de fanii din intreaga tara.

Pe plan international, nationala de handbal feminin a Romaniei a obtinut rezultate extraordinare:

Campionatul Mondial – medalie de aur in anul 1962, medalie de argint in 1973 si 2005 si medalie de bronz in 2015

Campionatul European – medalie de bronz in anul 2010

In istorie, Ramona Maier este cea mai buna marcatoare de la Jocurile Olimpice, cu 56 de goluri la Jocurile Olimpice din 2008.

In istorie au existat mai multe handbaliste din Romania care au fost incluse in All-Star Team:

Doina Furcoi – 1975

Mariana Tarca – 1995

Valentina Elisei – 2005, 2015

Luminita Hutupan – 2005

Ionela Galca – 2007

Cristina Neagu – 2015

Cristina Neagu a obtinut si titlul de cea mai buna marcatoare la Campionatele Mondiale in anul 2015 cu 63 de goluri, iar ei i se alatura Carmen Amariei cu 67 de goluri in 1999.

Cluburi precum CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea sunt puternice si in competitiile europene, mentinand activ interesul pentru acest sport. In sezonul 2015-2016, CSM Bucuresti a castigat Liga Campionilor EHF impotriva echipei Gyor.

Tenis

Tenisul a castigat popularitate la noi in tara datorita succeselor unor jucatori de top precum Ilie Nastase, Ion Tiriac sau Simona Halep.

Simona Halep a fost un star mondial, cucerind 2 titluri de Grand Slam si ocupand pozitia 1 in clasamentul WTA.

Tenisul este un sport care poate fi practicat la orice varsta, iar numarul de terenuri a crescut considerabil in ultimii ani de zile, datorita si succesului pe care l-a avut Simona Halep. Ion Tiriac este o legenda a tenisului romanesc si contribuie activ la promovarea acestui sport prin investitii si prin organizarea unor evenimente la noi in tara: WTA Tiriac Foundation Trophy, ATP 250 Open Tiriac si altele.

Baschet

Baschetul este un alt sport popular la noi in tara, cu o comunitate de fani loiali. CSM Oradea este prima echipa de la noi din tara care a reusit sa se califice in grupele Champions League. Acest lucru s-a intamplat in sezonul 2016-2017, iar parcursul echipei a fost unul incredibil. La capatul celor 18 meciuri disputate, CSM Oradea reuseste calificarea in optimile FIBA Euro Cup.

Liderul in acest moment al baschetului din Romania este U BT Cluj Napoca, ajungand chiar in sferturile competitiei Basketball Champions League in sezonul competitional 2021-2022.

In sezonul 2023-2024, echipa a participat in al doilea an la rand la a doua cea mai puternica competitie de baschet din Europa, terminand grupa B pe locul 2 cu 13 victorii si 5 infrangeri. In sferturile de finala ale competitiei, echipa a fost invinsa de London Lions in fata unei arene pline.

La popularitatea acestui sport a contribuit si NBA, inspirand tinerii de la noi din tara sa practice acest sport.

Rugby

Rugby este un sport mai putin mediatizat la noi in tara, dar care are o comunitate mica si pasionata. Echipa nationala mai este cunoscuta si sub numele de „Stejarii” si are o istorie indelungata in competitiile internationale.

Palmaresul echipei in Cupa Europeana a Natiunilor este impresionant:

Anii 2000 – locul 1

Anii 2001 – locul 2

Anii 2003-2004 – locul 2

Anii 2005-2006 – locul 1

Stejarii au reusit sa se califice si la Cupa Mondiala in anii 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 si 2013, 2015 si 2023, dar fara rezultate exceptionale. De multe ori, echipa a reusit o singura victorie in faza grupelor.

Alte sporturi populare

Pe langa sporturile populare, exista si alte discipline la noi in tara care aduna foarte multi admiratori:

Inot – oamenii au inceput sa fie din ce in ce mai mult atrasi de inot odata cu aparitia lui David Popovici, inspirand mii oameni sa practice inot amator sau inot de performanta

Box – boxul este un sport cu o istorie indelungata la noi in tara, oferind campioni mondiali la diferite categorii: Lucian Bute sau Leonard Doroftei

Atletism – Romania are de asemenea o traditie indelungata in atletism, cu sportivi precum Gabriela Szabo, ce a castigat medalii olimpice