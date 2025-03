Grand Chess Tour – Elita sahului mondial

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Grand Chess Tour este cea mai prestigioasa competitie de sah din lume, care reuneste cei mai talentati jucatori ai planetei.

Acest circuit international reprezinta simbolul excelentei, oferind turnee de top si premii impresionante. Fanii sahului urmaresc de fiecare data cu sufletul la gura fiecare etapa, deoarece pot vedea strategii inovatoare sau dueluri tari, intre cei mai buni jucatori ai lumii.

In acest articol vom vorbi despre Grand Chess Tour: ce inseamna, care sunt sponsorii, care sunt competitiile de Grand Chess Tour in 2025 si castigatorii celebri din istorie.

Ce este Grand Chess Tour?

Grand Chess Tour este un circuit de turnee de sah in care jucatorii concureaza pentru mai multe premii. Turneele variaza de la an la an si includ competitii precum Norway Chess, Cupa Sinquefield sau London Chess Classic.

Grand Chess Tour a fost lansat pe data de 24 aprilie 2015 la clubul de sah din Saint Louis, Missouri, inaintea meciului dintre legenda sahului Garry Kasparov si Nigel Short.

Acest tur a fost conceput pentru a promova sahul competitiv, reunind toti jucatorii de top si pe campionatul mondial de la acea vreme, Magnus Carlsen, intr-un singur circuit. Prin combinarea mai multor turnee de sah, Grand Chess Tour a creat un fond de premii substantial, foarte atragator pentru jucatori.

Primul turneu Grand Chess Tour s-a desfasurat in anul 2015 si a inclus trei turnee: Norway Chess, Cupa Sinquefield si London Chess Classic. Fondul total de premiere a fost de 1.050.000 de dolari, cu 300.000 de dolari pentru fiecare turneu si un fond suplimentar de 150.000 de dolari pentru primii trei jucatori.

Jucatorii obtineau puncte de tur in functie de performante, iar primii trei jucatori care acumulau cele mai multe puncte de tur primeau premii suplimentare din fondul de premii al Grand Chess Tour, dar si invitatii pentru editia urmatoare a turneului.

Sponsori

Grand Chess Tour nu ar putea avea loc fara sprijinul sponsorilor de top care contribuie la desfasurarea acestui circuit de sah la standarde inalte.

In Romania, Superbet joaca un rol extrem de important in promovarea si sponsorizarea sahului. Din anul 2019, Romania face parte in acest prestigios eveniment sportiv global. In anul 2024, Superbet Chess Classic 2024 s-a desfasurat de pe data de 24 iunie pana pe data de 6 iulie la Bucuresti, fiind a doua etapa din Grand Chess Tour din acel an.

Competitii Grand Chess Tour in 2025

Sezonul 2025 de Grand Chess Tour se anunta a fi unul extrem de spectaculos, cu turnee desfasurate in diferite locatii ale lumii si cu o lista de participanti de elita. Iata cateva dintre competitiile care vor avea loc in anul 2025:

Superbet Rapid & Blitz Poland – va avea loc de pe data de 24 aprilie pana pe data de 1 mai in Varsovia, Polonia

Superbet Chess Classic Romania – va avea loc de pe data de 5 mai pana pe data de 17 mai in Bucuresti, Romania

SuperUnited Rapid & Blitz Croatia – are loc de pe data de 30 iunie pana pe data de 7 iulie in Zagreb, Croatia

Saint Louis Rapid & Blitz – are loc de pe data de 9 august pana pe data de 16 august in Saint Louis, America

Sinquefield Cup – are loc de pe data de 16 august pana pe data de 29 august in Saint Louis, America

Grand Chess Tour Finals – data si locatia urmeaza a fi anuntata

Premiile sunt suportate de catre sponsorii Superbet Foundation si Saint Louis Chess Club.

Castigatori celebri

De-a lungul anilor, Grand Chess Tour a avut parte de castigatori legendari, iar printre cei mai celebri se numara:

Magnus Carlsen – este un fost campion mondial si este considerat unul dintre cei mai buni jucatori de sah din istorie. A castigat Grand Chess Tour in 2015 si 2017

Wesley So – fost campion mondial la GCT, castigator in 2016 si 2021

Hikaru Nakamura – este unul dintre cei mai populari jucatori de sah rapid si blitz. A castigat titlul Grand Chess Tour in anul 2018

Alireza Firouzja – jucatorul francez este dublu campion mondial, reusind sa castige titlul GCT in anii 2022 si 2024