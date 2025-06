Acte și condiții necesare pentru a obține un atestat taxi: unde se fac înscrieri în Suceava și când?

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Mulți suceveni probabil știu deja răspunsul: înscrierile se fac la Best Auto Leo! Află aici tot ce e de știut legat de obținerea unui atestat pentru taxi.

Bine de știut din start: un atestat pentru taxi nu este același ca unul pentru ridesharing de tip Uber sau Bolt – pentru acestea, este necesar un atestat ridesharing, dar informațiile din acest articol sunt utile indiferent, datorită faptului că documentele și condițiile sunt aceleași pentru amândouă. Acestea fiind spuse, iată care este documentația pentru a te înscrie.

Documente necesare atestat taxi:

Copie după buletin

Permis de conducere românesc

Criterii de înscriere și pentru a susține examenul:

Copie după buletin + permis

Cazier judiciar valabil 6 luni

Cazier auto în original valabil 30 de zile

Aviz medical valabil 1 an, cu mențiunile: “Apt conducător taxi” “Apt conducător închiriere” (pentru ridesharing)

Aviz psihologic cu aceleași mențiuni de mai sus

Chitanța de 67 lei care se achită în contul ARR (în funcție de județul unde depui actele)

Condiții de înscriere:

Să nu fi avut permisul suspendat pentru alcool în ultimul an

21 de ani împliniți

2 ani vechime pe categoria B

Documente necesare la examen:

Buletin sau carte de identitate

Permisul de conducere

Dovada taxei de 67 lei

Când se fac înscrierile?

Pe tot parcursul anului. Cursurile încep în săptămâna dinaintea examenului și durează 5 zile.

Cum decurge examenul?

Este vorba de un examen teoretic, cu 20 de întrebări de tip grilă, pe calculator. Din toate, 14 trebuie să fie corecte pentru a obține atestatul.

De ce să devii taximetrist?

A deveni șofer de taxi este o opțiune grozavă pentru tine, în primul rând, dacă-ți place să conduci. Obținerea atestatului este o poartă către o profesie dinamică. Este un document care îți deschide diverse oportunități. Iată ce presupune un job de taximetrist:

Libertate și flexibilitate în program.

Multă interacțiune socială.

Dinamism – nu există două zile la fel.

Faptul că ești o persoană sociabilă sau nu contează mai puțin – rareori vei avea clienți, mai ales în zilele noastre, care să fie foarte vorbăreți. În general, discuțiile sunt începute de tine ca șofer. Aici depinde de fiecare persoană în parte. Un job ca taximetrist presupune, bineînțeles, și venituri directe.

Nu în ultimul rând, devino taximetrist dacă dorești să fii propriul tău șef!

Beneficiile obținerii atestatului de taxi:

Recunoaștere profesională

Siguranță și încrederea clienților

Acces la piața muncii

Dezvoltare profesională continuă

Acestea fiind spuse, amintim că Best Auto Leo este centrul de pregătire profesională în domeniul transporturilor. Iar, pentru a obține avizele necesare, poți opta să faci o vizită la Best Medical, care se află în incinta Best Auto Leo – cele două firme fac parte din grupul Best.

De ce să alegi Best Auto Leo?

Grupul Best este destul de cunoscut în Suceava și în împrejurimi. Este una dintre cele mai populare opțiuni, însă, această popularitate nu a fost obținută din neant, peste noapte. În spatele Best Auto Leo, stau mulți ani de experiență, personal serviabil și profesionist, pregătit să-ți ofere cursuri de pregătire excelente. Este vorba nu doar de un nume popular, ci de un nume care a ajuns să oglindească așteptările înalte ale oamenilor și să se mențină acolo.

Înscrie-te acum la Best Auto Leo și obține atestatul de taximetrist!

Contact:

Suceava – 0742027777

[email protected]

Iași – 0756108333

[email protected]





Bacău – 0756108338

[email protected]

Vaslui – 0756108334

[email protected]

Roman – 0756108336

[email protected]

