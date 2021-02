Ioan Bălan: Ludovic Orban are prima șansă să fie reales președinte al PNL și poate fi și candidatul formațiunii pentru Președinția României

Vicepreședintele regional al PNL deputatul de Suceava Ioan Bălan a declarat, vineri, la o ediție specială a emisiunii Subiectul Zilei, că Ludovic Orban va fi, cel mai probabil, reales președinte al PNL și că acesta ar putea să fie candidatul liberalilor pentru Președinția României.

Bălan a recunoscut că de mai mulți ani s-am ocupat de organizarea congreselor și că întotdeauna a făcut analize corecte pentru că a avut informații corecte.

Întrebat ce se întrevede la viitoarele alegeri din PNL, Bălan consideră că actualul președinte al formațiunii are cele mai mari șanse să fie reales.

„Ludovic Orban are prima șansă, de departe. Lucrurile sunt în mișcare, dar poza de astăzi arată că Ludovic Orban are prima șansă și spun asta ca vicepreședinte regional din regiunea nord-est și am fost în toate aceste organizații. Vă spun un lucru: Ludovic Orban, din punctul de vedere al PNL este un om extrem de dedicat și implicat. Vă spun asta ca om care am stat destul de mult în preajma lui”, a spus Ioan Bălan.

Liderul liberal sucevean a reamintit că Ludovic Orban este președintele de partid care a ținut permanent legătura cu membrii liberali din filiale și că numai la Suceava a fost de cinci-șase ori într-un an, iar tot ceea ce s-a discutat în organizație cu el a fost luat în considerare.

Întrebat dacă președintele PNL va fi și candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale, Ioan Bălan a spus că o cutumă a partidelor politice arată că așa stau lucrurile.

„Există posibilitatea ca niște alianțe electorale să schimbe această cutumă. Nu este în statut că trebuie să fie, dar este o regulă”, a spus Bălan.

El a menționat că va candida pentru un nou mandat de vicepreședinte regional, fiind în prezent vicepreședintele ales cu cel mai mare număr de voturi.