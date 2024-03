Viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu candidează independent la funcția de primar

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Viceprimarul Sucevei Teodora Munteanu a anunțat, miercuri, că a decis să candideze independent pentru funcția de primar al municipiului, dar și pentru Consiliul Local Suceava.

Într-un mesaj către suceveni, Teodora Munteanu reamitește că a intrat în politică în 2016, atunci când a simțit că democrația din România este amenințată de derapajele guvernului PSD condus de Liviu Dragnea.

„M-am simțit datoare să aduc vocea și nemulțumirile străzii într-un mediu politic strivit de stigmatele corupției, traseismului, aroganței și nepăsării. Valorile care m-au adus alături de USR – respectul față de lege și semeni, independența justiției, susținerea inițiativei private și apărarea sănătății și educației – sunt principiile ce mă ghidează și astăzi. Alături de colegii mei din USR am participat la proteste, am strâns zeci de mii de semnături pentru “fără penali în funcții publice” sau pentru “oameni noi în politică”, am construit o organizație politică puternică și v-am convins să ne dați o șansă pentru a vă reprezenta interesele cu onestitate, bun-simț și profesionalism”, a precizat Muteanu.

Ea a amintit că a condus filiala județeană USR cu rezultate remarcabile, apoi a apărat timp de patru ani interesele comunității noastre din postura de viceprimar și de consilier local al municipiului Suceava.

„Din păcate, unii colegi de-ai mei pe care i-ați votat în trecut s-au dovedit a fi o dezamăgire, trădându-vă încrederea. Astăzi, scena politică freamătă în așteptarea formării listelor de candidați la alegerile locale. Se fac alianțe mai mult sau mai puțin transparente, se anunță candidați surpriză, se vând iluzii și se tranzacționează locuri pe liste. Aici, acum, pe plan local, nu pot gira alianța electorală dintre USR și PMP”, a arătat Munteanu.

Ea a argumentat cu faptul că în Consiliul Local Suceava cei patru consilieri locali PMP au votat absolut toate proiectele propuse de PNL, inclusiv cele mai controversate.

„Cum pot aceiași oameni să susțină acum că sunt în opoziție cu PNL-ul și că vor aduce o schimbare? O schimbare a ce? A ceea ce singuri au votat și au susținut în ultimii ani? Cum pot unii dintre candidații alianței USR-PMP să promită că sunt o alternativă la actuala administrație locală, deși timp de mai mult de douăzeci de ani au coabitat fructuos cu aceasta?”, s-a întrebat Teodora Munteanu.

În schimb ea spune că voturile ei, luările de cuvânt, precum și numeroasele amendamente propuse de ea în cadrul Consiliului Local arată că nu a susținut niciun proiect pe care l-a considerat dăunător comunității noastre. „Am analizat, am dezbătut și am votat în Consiliul Local doar proiectele pe care le-am considerat a fi rezonabile pentru suceveni, chiar dacă acest lucru a dus la linșaje mediatice și la presiuni care au culminat cu încercarea nereușită a PNL și a PMP de a mă îndepărta din funcția de viceprimar. Consider că oferta actuală a scenei politice din municipiul Suceava îi demotivează atât pe cetățenii care sunt așteptați să-și exprime votul la urne, cât și pe acei puțini politicieni care doresc într-adevăr să facă în mod real lucruri bune pentru oraș. În consecință, deoarece și eu îmi doresc să am o opțiune reală în cabina de votare, dar și pentru că doresc să vă apăr în continuare interesele cu onestitate și profesionalism, vă rog să mă sprijiniți în candidatura mea independentă. Sunt același om cinstit pe care l-ați votat în 2020, cu aceleași valori și aceleași principii, însă cu patru ani în plus de experiență administrativă în care nu am plecat capul în fața “sistemului” ”, a arătat Munteanu.