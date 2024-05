Tânărul Alexandru Focșăneanu alături de Lucian Harșovschi: Cred că a demonstrat implicare, determinare, curaj și că este omul soluțiilor

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Alexandru Focșăneanu are 30 de ani, este soț și tatăl unui băiețel. Născut și crescut aici, în Suceava, unde și-ar dori să crească și să se formeze și copilul său.

Este un tânăr ambițios, care și-a dorit tot timpul mai mult de la el și căruia îi plac provocările, motiv pentru care a decis să intre în politică. Își dorește să fie vocea tinerilor din Suceava și vrea ca aceștia să își poată construi viața într-un oraș și mai bun.

“M-am alăturat echipei lui Lucian Harșovschi pentru că regăsesc în acesta principii de viață asemănătoare cu ale mele. Cred în Lucian, cred că a demonstrat implicare, determinare, curaj și că este omul soluțiilor. Am ales să fiu alături de el și pentru că am încredere că va produce schimbarea de care orașul are nevoie prin proiectele sale, dar și prin echipa pe care și-a construit-o, oameni cu viziune și dornici să se implice pentru a face ca Suceava să fie un oraș așa cum și-l doresc toți sucevenii.”

Lucian Harșovschi spune că este bucuros că Alexandru Focșăneanu a acceptat să se alăture echipei sale.

„Mizez pe tineri, cred că pe lângă energia contagioasă, au și o sete de cunoaștere și o perspectivă care pot produce schimbări. Cred în această echipă și îmi doresc și ca sucevenii să vadă în ei ceea ce am văzut și eu, dorința de a se implica în a face bine în Suceava”, a spus Harșovschi.