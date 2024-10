Gheorghe Flutur, la Târgul Mărului din Fălticeni: Mărul de Fălticeni a pătruns acum în marile magazine și sper ca românii să le cumpere pentru că înseamnă sănătate, dar și respect pentru mâinile bătătorite ale celor care lucrează livezile

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, alături de vicepreședintele CJ Suceava Vasile Tofan și deputatul PNL Bogdan Gheorghiu a fost prezent, sâmbătă, la Târgul Mărului din Fălticeni și și-a amintit că în 2005 când el era ministru al Agriculturii și Tofan primar al Fălticeniului au lansat această manifestare care crește de la an la an.

„Cu bucurie vin în fiecare toamnă mai ales că-mi aduc aminte că împreună cu Vasile Tofan, pe atunci el primar, eu ministru al Agriculturii inițiam Târgul Mărului”, a spus Flutur.

El a apreciat că de atunci acest târg s-a dezvoltat frumos, iar cel mai important este că mărul de Fălticeni a pătruns în rețelele marilor magazine.

„Trebuie să observ că s-au dezvoltat proprietarii de livezi. Au fost timizi la început. Acum stau de vorbă cu ei. Cinci hectare, zece hectare, oricum este un lucru extraordinar. Am mai văzut că se întâmplă ceva. Mulți au venit sub Asociația „Produs în Bucovina” și au participat la multe târguri și au început să vândă mai bine, iar mai nou văd că-i primesc marile magazine să furnizeze mere. Am luptat enorm pentru asta ca retail-erii mari să accepte mărul românesc, mărul de Fălticeni. Când am înființat Asociația „Produs în Bucovina” am înființat-o supărat că nu ne vindem produsele noastre. Țin minte, la Suceava, mărul de Fălticeni s-a vândut în fața magazinelor foarte bine și după ce au văzut marile magazine ce se întâmplă i-au chemat înăuntru și am avut raioane, insule, pentru vânzarea produselor de aici. E un mare lucru și sper ca și școlile să cumpere în continuare și noi, românii, să consumăm. Eu sunt un mare consumator de măr. Înseamnă sănătate, dar și respect pentru palmele bătătorite ale celor de aici care lucrează la aceste livezi. Astăzi găsesc aici fermieri bucuroși care își vând marfa la prețuri rezonabile”, a declarat Flutur.