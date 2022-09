Razie a poliției în Rădăuți soldată zeci de amenzi și trei rețineri între care doi suspecți în cazul furtului unei sume de bani

O razie a poliției efectuată joi în municipiul Rădăuți s-a soldat cu trei persoane reținute și aplicarea a zeci de amenzi.

Astfel, având în vedere evoluţia situaţiei operative și pentru prevenirea şi descurajarea faptelor de natură penală şi contravenţională, în cursul zilei de joi între orele 06:00-13:00, pe raza municipiului Rădăuți și pe tronsoanele rutiere adiacente acestuia a fost organizată o razie, la care au participat poliţişti din cadrul Poliției Rădăuți și de la cele două Secții de poliție rurală, fiind sprijiniți de un echipaj de la nivelul Serviciului Rutier din IPJ Suceava.

În cadrul acțiunii au fost desfășurate trei percheziții domiciliare în Rădăuți, în vederea probării activității infracționale a unor suspecți și identificării și recuperării bunurilor date în urmărire ocazie cu care doi suspecți de comiterea unor furturi de pe raza municipiului Rădăuți au fost ridicați de la domiciliul lor, au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, fiind reținuți.

Cei doi sunt suspecți în cazul unui furt de bani comis în data de 6 septembrie fiind dispusă și indisponibilizarea unui autoturism BMW X3 ca bun folosit la comiterea faptei.

Totodată, într-un dosar privind conducerea unui vehicul de către o persoană aflată în stare de ebrietate, faptă săvârșită marți s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un bărbat de 45 de ani sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”.

Față de suspect organele de poliție au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore.

În cadrul raziei s-a acționat în filtre fixe cu efective mărite pe principalele artere de circulație cu risc accidentogen ridicat fiind constatate 64 de contravenții și aplicate 61 de amenzi în valoare de 16.275 lei, cele mai multe pentru depășirea limitei de viteză.