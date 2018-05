Prime și servicii de suport pentru absolvenții promoţiei 2017-2018 care se angajează în termen de 60 de zile de la data absolvirii

Absolvenții instuțiilor de învățământ și ai școlilor speciale din promoția 2017-2018, care se înregistrează la AJOFM Suceava și se angajează în termen de 60 de zile de la data absolvirii, sunt primii beneficiari ai primei de inserție în cuantum de 1500 de lei. Directorul executiv al AJOFM Suceava, Dănuţ Burgheaua, a precizat marţi, într-un comunicat de presă, că prestația a fost legiferată începând din acest an și este destinată stimulării inserției pe piața muncii a tuturor absolvenților, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 1 an și are un cuantum de 1500 lei. El a spus că prima tranșă a primei de inserţie, în valoare de 750 de lei, se acordă la angajare, iar diferența la 1 an de la angajare.

“În acest sens, recomandăm absolvenților ciclului superior al liceului, care doresc să înceapă cariera profesională și caută un loc de muncă, să se înregistreze în evidențele AJOFM Suceava în perioada 26 mai – 24 iulie 2018, etapă obligatorie pentru obținerea primei de inserție în urma angajării sau a indemnizației de șomaj (250 lunar, timp de 6 luni), indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Absolvenții ciclului inferior al liceului, ai învățământului profesional și special, cu finalizarea studiilor la date calendaristice diferite, au aceleași beneficii, dacă se înregistrează în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data absolvirii, termen de decădere din drepturi pentru toți absolvenții”, a mai spus Burgheaua.

Directorul executiv al AJOFM Suceava a precizat că elevii din ultimul an de studiu, care nu au situația școlară încheiată la data absolvirii, pot obține aceleași beneficii, dacă se înregistrează în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență.

Referindu-se la absolvenții cu studii superioare ai promoţiei 2017-2018, Burgheaua a precizat că şi aceştia sunt beneficiarii prestațiilor menționate, dacă se înregistrează în baza de date a AJOFM Suceava în termen de 60 de zile de la încheierea ultimului an de studii sau de la data la care au luat examenul de licență, dacă susținerea și promovarea lui nu depășește 1 an de la finalizarea studiilor.

“Toți absolvenții care nu au reușit să se înregistreze în termenul de 60 de zile de la data absolvirii, pot beneficia oricând de serviciile de ocupare specializate: orientare în carieră, medierea locurilor vacante pe plan local sau în străinătate, suport pentru calificare la locul de muncă prin ucenicie sau prin stagiul destinat inserției absolvenților cu studii superioare, formare profesională”, a explicat directorul executiv al AJOFM Suceava.

(Liliana Bujdei)