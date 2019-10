Tradiția în rugby a orașului Gura Humorului continuă datorită programului “Rugby pentru toți copiii”

În toamna lui 2017, Fundația Te Aud Romania în parteneriat cu DHL Express Romania și Banca Comercială Română a lansat programul “Rugby pentru toți copiii”, care anul acesta continuă cu o nouă ediție.

Organizatorii susțin că programul încearcă sa permită tinerilor talentați să ducă mai departe tradiția în rugby a orașului Gura Humorului, în timp ce își dezvolta propriile abilitați la cel mai înalt nivel.

Pentru anul școlar 2019/2020, 40 de tineri – componenți ai echipelor de juniori din cadrul Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului fac parte din acest program. Programul Rugby pentru toți copiii are doua componente: sociala si de dezvoltare personală.

Componenta sociala vine în sprijinul tinerilor din medii dezavantajate, prin finanțarea în proporție de 100% din partea celor doi sponsori principali – DHL Express Romania și Banca Comerciala Romana – a taxelor de cazare si masa in cadrul Colegiului Alexandru cel Bun din Gura Humorului. Dezvoltarea personala a tinerilor se urmărește prin întâlniri lunare, monitorizarea frecventei școlare și a progresului în varii aspecte, dar mai ales prin componenta de mentorat, au explicat organizatorii.

„Rugby pentru toți copiii este mai mult decât un proiect sportiv sau educațional – reprezintă o unealta reala de educație non-formala cu efecte pe termen lung. Fiecărui tânăr din program ii este atribuit un mentor, o persoana de succes la nivel național care ii servește tânărului drept prieten, sfătuitor si adevărat model de succes. Cu mândrie spun ca, începând cu Septembrie 2019 comunitatea noastră de mentori a crescut la 40 de oameni de succes din diferite medii. Le mulțumim tuturor pentru deschiderea pe care o arata fata de acest proiect, sponsorilor principali DHL Express Romania și Banca Comerciala Romana, Primăriei Orașului Gura Humorului si tuturor celor care pun umărul la dezvoltarea acestor tineri,” a declarat Gabriela Popescu, fondator Te Aud Romania.

Cei 40 de jucători din cadrul Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului sunt componenți ai echipelor de U18, U17 si U15, antrenați de Andrei Varvaroi și Florin Nistor.

„Sunt bucuros si recunoscător ca acest program a luat amploare. Am observat de-a lungul timpului ca legătura dintre mentori si tineri este benefica atât pe plan sportiv, cat si in plan social si educațional. Meritul este deopotrivă si al tinerilor care muncesc mult si asta se observa in rezultatele lor din ultimii 3 ani’ declara Andrei Varvaroi – directorul CSS Gura Humorului. In cei 3 ani de derulare, in cadrul programului s-au organizat diverse întâlniri si activități cu bursierii si mentorii proiectului, atât la Gura Humorului, cat si în alte localități din tara. Tot parte a proiectului, Gura Humorului a găzduit o delegație a unui club de rugby din Marea Britanie Oundle RFC. Aceștia vor fi din nou oaspeți în Gura Humorului in luna aprilie 2020, când organizează un cantonament pentru juniorii britanici in Bucovina. ‘Sunt incantat ca proiectul Rugby pentru toți copiii este din ce in ce mai puternic. În același timp, mă bucur ca reușim sa colaboram cu oameni influenți și formidabili pentru a avea un impact pozitiv în viețile acestor copii. Le mulțumesc tuturor mentorilor care investesc timp in proiect si în relația cu tinerii. Ne-am respectat promisiunea din 2017, de a dubla numărul de participanți, ce a crescut de la 10 la 20 si acum la 40…… Speram sa putem continua pe acest trend in viitor, si poate chiar mai mult!”, a declarat Daniel Kearvell, Managing Director DHL Express Romania si inițiatorul proiectului.

„Cu regrete și păreri de rău, în acest an ne-am luat la revedere de la unul din cei mai activi mentori ai programului Fundației Te Aud Romania – domnul Horia Ungur, director de vânzări si membru in board-ul Allianz Tiriac. Un susținător aprig al rugby-ului romanesc, Horia Ungur a fost aproape de proiectele de la Gura Humorului încă din anul 2017, cu o pasiune și dăruire rar întâlnita,” a mai ținut sa precizeze Gabriela Popescu.