Polițiștii suceveni au reținut un vasluian băut și fără permis, care a provocat un accident în lanț în Gura Humorului

Un bărbat de 36 de ani, din județul Vaslui, a provocat un accident în lanț pe B-dul Bucovina din oraşul Gura Humorului. Pe lângă asta, bărbatul era băut și nu avea permis.

Evenimentul rutier a avut loc joi, după amiaza. În timp ce conducea autoturismul pe strada menționată, bărbatul nu a păstrat o distanţă corespunzătoare faţă de autoturismul din faţă, oprit în coloană şi a intrat în coliziune faţă-spate cu acesta, pe care l-a proiectat în alt autoturism oprit în aceeaşi coloană.

Potrivit IPJ Suceava, din primele cercetări s-a stabilit faptul că, bărbatul de 36 de ani nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autovehiculul aparține unui bărbat de 61 de ani din comuna Ostra, pasager în autoturism care, i l-a încredinţat pentru a fi condus, deşi ştia faptul că acesta nu posedă permis de conducere şi au consumat băuturi alcoolice împreună.

Cei trei conducători auto implicați în accident au fost testaţi de polițiști cu aparatul etilotest.

Dintre ei, doar șoferul vasluian era băut, având o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Prin urmare, în cauză s-a întocmit dosar penal, bărbatul de 36 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, iar bărbatul de 61 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de „încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care se află sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu posedă permis de conducere”.

Pe lângă asta, în urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șoferului vinovat de accident, care a fost încarcerat în arestul I.P.J. Suceava.