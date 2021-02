ASF: Piața asigurărilor a încheiat anul 2020 cu o creștere de 5%

Piața asigurărilor din România a ajuns, în anul 2020, la un volum al primelor brute subscrise de 11,5 miliarde lei, în creștere cu 5% față de anul anterior.

Anul trecut, pe segmentul asigurărilor generale, valoarea primelor brute subscrise a ajuns la 9,28 miliarde lei, în creștere cu 6% față de anul 2019. În același timp, primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață au scăzut ușor, cu 2%, ajungând până la valoarea de 2,22 miliarde lei.

“Ponderea pieței asigurărilor în Produsul Intern Brut a fost, anul trecut, de aproximativ 2,3%. Consider că această piață are un potențial foarte mare și sper că în timp ponderea în PIB va crește. Remarc însă faptul că, deși a traversat o perioadă complicată, piața s-a comportat bine, judecând lucrurile în actualul context generat de pandemia COVID-19”, a declarat Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Nicu Marcu, în cadrul conferinței “Quo Vadis!” cu tema Digitalizarea asigurărilor – prioritate ZERO.

În 2020, piața RCA a atins valoarea de circa 3,97 miliarde lei, cu 5% mai mult față de anul anterior, în timp ce pe clasa A3 – CASCO primele brute subscrise au ajuns la 2,41 miliarde lei, în creștere cu 4% în comparație cu anul 2019.

“Îmi doresc ca prin intermediul decontării directe obligatorii, prin accentuarea procesului de digitalizare, dar și prin alte reglementări pe care le avem în plan să echilibrăm piața asigurărilor și să diminuăm dependența de segmentul asigurărilor auto obligatorii.

Trebuie să încheiem eternele dispute care se poartă în jurul subiectului RCA”, a mai declarat Președintele A.S.F.

Piața asigurărilor de sănătate a ajuns, anul trecut, la valoarea de 451,45 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de 18% față de anul precedent. O creștere susținută (68%) au avut și asigurările de garanții, care au ajuns la un volum al primelor brute subscrise de 464,52 milioane de lei.