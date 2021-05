Un bărbat din Gălănești a fost reținut după ce, încătușat fiind, a lovit un polițist. Bărbatul era băut și intrase cu mașina într-un șanț

Polițiștii din Gălănești au fost nevoiți, sâmbătă după amiaza, să încătușeze un bărbat din comună care era băut și se manifesta violent după ce a fost implicat într-un incident rutier.

Polițiștii au fost sesizați prin 112 că un bărbat băut a provocat un accident în Gălănești, iar ajungând la locul indicat prin sesizare, pe DN 2 H din comuna Gălănești, în apropierea căii ferate, a fost identificat un autoturism Mercedes C Class, intrat în șanțul de pe marginea drumului, avariat.

În autoturismul în cauză nu se afla nici o persoană și nici în zona din proximitate.

Cel care a sesizat situația a explicat că în timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate personală pe raza comunei Vicovu de Jos, a observat ieșind în fața lui fără să se asigure sau să încetinească, de pe o uliță, autoturismul Mercedes.

Întrucât a observat că autoturismul circula haotic, în zig zag, fiind un real pericol, l-a claxonat pentru a-l avertiza, iar șoferul a oprit pe partea dreaptă, a coborât din auto și a început să facă gesturi amenințătoare, fiind în mod evident beat, motiv pentru care apelantul a plecat de la fața locului, pentru a evita un conflict.

Ulterior el a văzut în oglinda retrovizoare că autoturismul Mercedes a pornit în spatele lui, iar la un moment dat, pe raza comunei Gălănești a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă lovind un pom și s-a oprit în șanțul de pe marginea drumului.

Apelantul a mai precizat faptul că imediat după tamponare, conducătorul auto a coborât de la volan, fiind în stare vădită de ebrietate și a plecat de la fața locului.

În timpul discuțiilor cu apelantul, la locul evenimentului a sosit un bărbat ce părea a se afla în stare de ebrietate, având semnalmentele fizice și îmbrăcăminte ale persoanei descrisă de apelant ca fiind șoferul conducătorul autoturismului marca Mercedes implicat în tamponare.

Legitimat de lucrătorii de poliție acesta a fost indentificat ca un localnic de 41 de ani, care a precizat că el a condus autoturismul Mercedes și că acesta îi aparține, dar totodată a manifestat un comportament necorespunzător la adresa lucrătorilor de poliție, proferând jigniri și injurii.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, a fost condus la sediul Poliției municipiului Rădăuți unde a refuzat testarea cu aparatul etilotest. Pe timpul deplasării cât și la sediul Poliței Municipiului Rădăuți, acesta s-a manifestat agresiv față de polițiști, amenințându-i și proferând injurii la adresa acestora. De asemenea a început să se manifeste violent și fizic, fiind necesară încătușarea acestuia.

Ulterior, acesta a fost dus la Spitalul Municipal Rădăuți, în vederea recoltării de probe biologice de sânge, cercetările fiind în desfășurare. La Spitalul Municipal Rădăuți, acesta se manifesta violent, s-a solicitat sprijinul lucrătorilor B.O.P. și de poliție rutieră din cadrul Poliției municipiului Rădăuți. La Spital, bărbatul a continuat să se manifeste agresiv fizic, deși era încătușat a încercat în mod repetat să părăsească incinta, iar la un moment dat, în timp ce încerca din nou să plece l-a împins pe unul dintre agenții din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți.

În acest caz s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, iar prin ordonanța procurorului s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem și continuarea urmăririi penale față de suspect sub aspectul comiterii infracțiunilor de ”ultraj” și s-a dispus reținerea acestuia pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Suceava.