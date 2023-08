Un șofer a ajuns în arest după ce a fost depistat condus băut și a intrat cu mașina într-un gard în Bunești

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Județeană Suceava a anunțat, joi, că un șofer a fost reținut în arest pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit sursei citate, polițiștii au continuat cercetările cu privire la un eveniment rutier din data de de 30.07.2023 și în urma probatoriului administrat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, față de șoferul cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava.

Sursa citată menționează că în data de 30.07.2023, orele 23.50, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza SPR 12 Preutești, patrula din cadrul SPR 12 Preutești, a fost sesizată prin 112 despre faptul că un șofer băut a acroșat un gard pe raza satului Petia din comuna Bunești.

În urma investigațiilor efectuate pe raza satului Petia a fost identificat autoturismul marca condus de un bărbat.

S-a procedat la oprirea autoturismului, fiind identificat conducătorul auto care emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul testului fiind de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a nivelului alcoolemiei în sânge.