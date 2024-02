Opriți de poliție la Rădăuți, doi bărbați beți s-au blocat în mașină. Ei au ieșit după ce polițiștii au pulverizat spray lacrimogen

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Doi bărbați care au băut și au circulat cu mașina prin Rădăuți au fost imobilizați și încătușați după ce inițial se blocaseră în autoturism.

Potrivit primelor date din ancheta polițiștilor, sâmbătă seara în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției Rădăuți – BOP au oprit pentru control pe strada Nicolae Bălcescu din Rădăuți un autoturism Mercedes-Benz.

În autoturism se aflau doi bărbați, iar cel aflat la volan s-a mutat și a blocat din interior ambele portiere.

Pe scaunul din dreapta era un bărbat de 29 de ani, iar în partea din spate un altul de 36 de ani.

Întrucât cei doi s-au baricadat în autoturism, polițiștii au pulverizat cu spray iritant lacrimogen în zona geamurilor și a radiatorului. La un moment dat bărbatul de 29 de ani a deschis portiera din partea dreaptă, iar cei doi bărbați au fost apoi imobilizați și încătușați. În autoturism, în partea din față, lângă schimbător, a fost găsită o bere „Solca” fiind consumată aproximativ jumătate din aceasta.

Deoarece amândoi emanau halenă alcoolică și se contraziceau în declarații, au fost testați cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 1.01 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru ambii.

Ei au fost conduși la Spitalul Municipal Rădăuţi pentru recoltarea probelor biologice, fiindu-le recoltate două probe de sânge, aspect cu care aceștia au fost de acord.

Ca urmare a anchetei polițiștii au stabilit că cei doi bărbați au mers, sâmbătă, cu mașina la o locuință de pe raza municipiului Rădăuți, unde au consumat băuturi alcoolice, respectiv două sticle de bere a câte 500ml fiecare și câte 150 ml tărie.

În momentul când au părăsit locația, bărbatul de 29 de ani i-a încredințat cheile vehiculului celuilalt care l-a condus pe raza municipiului Rădăuți, lucru recunoscut și de către acesta.

Când au ajuns pe str. Nicolae Bălcescu, polițiștii dau efectuat semnalul regulamentar de oprire prin punerea în funcțiune a semnalelor acustice și luminoase ale autospecialei, conducătorul auto conformându-se și oprind pe partea dreaptă. În continuare, șoferul a lăsat motorul în funcțiune, a încuiat vehiculul și s-a mutat pe bancheta din spate.

În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, și a infracțiunii de „încredințarea unui vehicul spre a fi condus de către o persoană aflata sub influența alcoolului”.