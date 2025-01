Peste 100 de copii au participat la acțiuni dedicate sportului și incluziunii sociale organizate de Universitatea „Ștefan cel Mare”, Jandarmerie și Inspectoratul Școlar Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Peste 100 de copii din județul Suceava au luat parte, vineri 3 ianuarie 2025, la o serie de activități interactive și competiții sportive organizate cu ocazia Noului An de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Suceava, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava și alte organizații partenere.

Evenimentele, derulate sub coordonarea Asociației „Euroactiv” și Asociației „Plai Străbun”, au avut ca scop promovarea sportului și prevenirea marginalizării sociale.

Printre momentele principale ale zilei s-a numărat Cupa Socială „Moș Crăciun”, competiție de fotbal organizată în cadrul Balonului USV. La eveniment au participat echipe de elevi din centre de servicii sociale, școli din mediul rural și comunități defavorizate, precum și colegii tehnice din municipiul Suceava.

Clasamentul competiției de fotbal

Competiția s-a desfășurat în trei categorii:

Grupa Centrelor de Asistență Socială : Locul I: Centrul de Servicii Sociale Fălticeni Locul II: Centrul de Servicii Multifuncționale Suceava Locul III: Centrul de Servicii Sociale Gura Humorului

: Grupa unităților școlare – Gimnaziu : Locul I: Școala Gimnazială Pătrăuți Locul II: Școala Gimnazială nr. 1 Bogdănești Locul III: Școala Gimnazială „Academician H. Aralambie” Udești

: Grupa unităților școlare – Colegii Tehnice : Locul I: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava Locul II: Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

Pe lângă competițiile sportive, copiii au participat la ateliere interactive și sesiuni educative, beneficiind de sprijinul voluntarilor Asociației „Euroactiv”. De asemenea, transportul gratuit pentru participanți a fost asigurat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava.

Organizatorii au mulțumit sponsorilor locali, printre care S.C. Alin For You S.R.L., S.C. Mon Gam S.R.L., S.C. Kalman Distribution S.R.L., și altor parteneri, care au contribuit la succesul evenimentului prin donații și sprijin logistic. Copiii au fost răsfățați cu pizza și sucuri oferite de Restaurant Latino și S.C. Matelo Com S.R.L.

Potrivit organizatoriloir, acest tip de evenimente promovează valori importante precum sportivitatea, incluziunea și spiritul de echipă.

Manifestările s-au încheiat cu promisiunea de a continua tradiția Cupei Sociale „Moș Crăciun”, consolidând parteneriatele existente și implicarea comunității în proiecte dedicate copiilor.