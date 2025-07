O nouă acțiune a Serviciului Județean Anticorupție Suceava în mediul universitar cu prezentarea dublei naturi a tehnologiei în combaterea corupției

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Direcția Generală Anticorupție (DGA), prin Serviciul Județean Anticorupție (SJA) Suceava, a organizat un seminar intitulat „Tehnologia – aliat sau amenințare în lupta anticorupție? – utilizarea duală a tehnologiei din perspectiva integrității instituționale”, în cadrul celei de-a V-a ediții a evenimentului „International Tech Law Scientific Session”, desfășurat în perioada 24-29 iulie 2025 la Vatra Dornei.

Evenimentul, organizat de Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, a reunit studenți, cadre universitare și profesioniști din domeniul juridic.

Prezentarea, susținută de comisar-șef Adina Lupu de la DGA – SJA Suceava, a abordat dubla natură a tehnologiei în combaterea corupției, sub tema „The GOOD, The BAD & The UGLY – the Dual Use of Technology”.

Au fost analizate două dimensiuni esențiale: tehnologia ca instrument anticorupție, prin utilizarea sistemelor informatice pentru prevenirea corupției, administrarea probelor și asigurarea transparenței instituționale, și tehnologia ca vulnerabilitate, evidențiind cazuri în care funcționari publici au folosit sisteme informatice pentru a ascunde activități ilegale sau a falsifica date.

Comisar-șef Lupu a detaliat valențele tehnologiei: „the GOOD” – când sporește transparența și eficiența în mod legal și etic; „the BAD” – când este exploatată pentru interese personale; și „the UGLY” – când utilizarea sa creează dileme morale și riscuri pentru drepturile fundamentale, în absența unei legislații adaptate.

Scopul seminarului a fost consolidarea culturii integrității în rândul tinerilor, promovând ideea că o carieră de succes se bazează pe respectarea legii și responsabilitatea socială. Cu această ocazie, a fost prezentată campania națională „E timpul să nu mai dăm și noi ceva” și au fost promovate datele de contact ale Call Center-ului Anticorupție (0800.806.806) și ale SJA Suceava: municipiul Suceava, strada Petru Rareș nr. 12, fax: 0230/203.340, tel: 0230/203.341, e-mail: [email protected].