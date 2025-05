Distracția care-ți schimbă weekendul, la Iulius Mall Suceava! Concerte, Cat Show, expoziţie First Kids on Mars şi călătorii digitale în Cosmos

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Din 15 mai 2025, Iulius Mall Suceava vine cu noi surprize. Pe lângă concertele artiștilor Killa Fonic și Smiley, dar și distracţia pentru cei mici cu Gașca Zurli, destinația ta de shopping a pregătit o lună întreagă în care te vei putea bucura de expoziții, jocuri și instalații interactive pentru toată familia. Expoziția Kids on Mars și locul de joacă digital Cosmos îți propun incursiuni captivante în Univers, prin intermediul unor elemente create cu ajutorul realității augmentate și a VR-ului. În weekend, WCF International Cat Show este evenimentul distractiv cu tematică felină de la care nu poți lipsi.

Din 15 mai, la Iulius Mall vei găsi mai mult verde, mai multe branduri, mai multe evenimente pentru public de toate vârstele şi mai multe locuri de parcare. Joi, noile magazine din mall te aşteaptă cu promoţii, iar Iulius Mall te premiază pentru cumpărături. Vineri, ne vedem la concertul Killa Fonic, iar sâmbătă, Smiley îţi va cânta toate hiturile preferate. Duminică este ziua dedicată familiei: spectacol Gaşca Zurli, ateliere creative şi multe altele.

Eşti iubitor de pisici? Află că cele mai frumoase, blănoase şi graţioase feline concurează la competiţia WCF International Cat Show, care va avea loc în Iulius Mall, zona Kids, sâmbătă şi duminică.

Distracţia nu se termină aici! În perioada 15 mai – 15 iunie, copiii sunt așteptați la First Kids on Mars, expoziția interactivă și educativă unde cei mici învață despre sistemul Solar și planeta Marte. Expoziția îi invită pe micuți într-o misiune de colonizare a planetei Marte prin intermediul mai multor jocuri interactive, iar copiii vor afla mai multe despre provocările umanității de cucerire a spațiului, despre gravitație și viata astronauților. În plus, vor experimenta elemente ale realității augmentate și vor face cunoștință cu robotul Curiosity, care îi îndrumă cu ajutorul unor aplicații speciale educaționale. Mai multe informaţii despre bilete găsești pe site-ul iuliusmall.com.

Locul de joacă digital Cosmos îi introduce pe cei mici şi cei mari deopotrivă în lumea fascinantă a Universului, prin intermediul realității augmentate:

Save the planet – jocul unde copiii formează echipe pentru a salva planeta de asteroizi și invazii extraterestre

Space Piano – jocul în care peretele interactiv ia forma unui pian, iar copiii devin compozitorii unor melodii cosmice

Builders from Mars – jocul unde cei mici învață cum să apere un oraș

Cosmos mai include o zonă expozițională cu o instalație luminoasă a Sistemului Solar și un tunel de lumină LED, proiectat să ofere un spectacol dinamic de lumini celeste și sonorități ambientale. Cosmos VR este, de asemenea o opțiune pentru cei care doresc să afle tainele universului prin intermediul a două experiențe de realitate virtuală. Prețul biletului este de 20 de lei, iar înscrierile se realizează la Centrul Info.

Surprizele continuă la Iulius Mall Suceava, iar în perioada 17-18 mai 2025, peste 130 de exemplare de pisici, din 20 de rase, vor putea fi admirate în zona Kids, din zona parterului Iulius Mall, în cadrul unei competiții internaționale. Iubitorii de animale se vor bucura de WCF International Cat Show, concursul unde felinele se vor întrece timp de două zile, defilând pe un „catwalk” în adevăratul sens al cuvântului. Vei putea admira pisici din România, Ungaria, Italia, Serbia, aparținând unor rase precum: British Longhair, Minuet Longhair, Persană, Highland Fold, Highland Straight, Maine Coon, Munchkin Longhair, Siberiană, Bengaleză, British Shorthair, Cornish Rex, Exotic Shorthair, Transylvanian, Albastră de Russia, Savannah, Scottish Fold, Scottish Straight și Thai.

Extinderea Iulius Mall aduce branduri și concepte de entertainment cu prezență unică în regiune. Restaurante de tip drive-thru, un centru de fitness, servicii utile, cafenele și gelaterii vor completa mixul de servicii și magazine. În plus, numărul total al locurilor de parcare este de peste 2.400, au fost adăugate 25 de stații duble de încărcare pentru mașini electrice, iar cei care vin la Iulius Mall se vor putea bucura de spații verzi pentru relaxare și evenimente în aer liber.